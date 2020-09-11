　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海峽論壇講稿不提「九二共識」　王金平連掛保證：絕沒幫總統傳話！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼王金平代表國民黨出席第12屆海峽論壇後受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲王金平將代表國民黨出席第12屆海峽論壇。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

前立法院長王金平16日將率國民黨代表團，赴福建廈門出席「海峽論壇」，他昨（10）日與國民黨主席江啟臣私下會談，保證「蔡總統絕對沒有要我傳話」強調自己是以黨的名義參加，會以黨的利益為主。此外，王金平和黨務高層皆表示，講稿中不會出現「九二共識」相關內容。

▲▼中國國民黨第20屆中央評議委員會第四次會議，會議推舉許水德為會議主席，會議開始由黨主席江啟臣致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲王金平當場向江啟臣保證，「蔡總統絕對沒有要我傳話，絕對沒有。」（圖／記者湯興漢攝）

據《聯合報》報導，江啟臣、黨秘書長李乾龍、國民黨大陸事務部主任左正東4人，昨天下午4時在王金平辦公室秘密面談約1個半小時。對於近來傳出王金平赴陸替蔡英文傳話，王金平當場向江啟臣保證，「蔡總統絕對沒有要我傳話，絕對沒有。」

王金平強調，自己是以黨的名義參加，會以黨的利益為主，也有和江啟臣談到黨未來要如何復興。黨務高層則表示，王金平是忠貞的國民黨員，一定會做對國民黨最有利的事情。

對於是否會談到九二共識或ECFA，王金平和國民黨也達成一定程度的默契。王金平直言「講這個幹什麼?」，而黨務高層則指「檯面上不會」。

講稿內容引發外界關注，黨務高層表示還在討論溝通當中，尚未確定。黨中央認為，海峽論壇本來就屬民間交流，不像國共論壇這麼強調黨對黨，而且該論壇也同時邀請其他政黨和民間團體，不會只有國民黨。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
長文評丁允恭「賴品妤留言9字慘遭洗版」　范雲一句話回應
快訊／中印外長聯合聲明「調解邊境衝突」　公布5項同意
女直播主「一夜情粉絲」醒來控撿屍！　串燒店老闆出庭打臉
快訊／約旦首都郊區發生大爆炸！　火光照亮夜空
離島偷吃女明星！高官荒唐性史　找酒店妹「皇帝級」多人運動爽翻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

長文評丁允恭「賴品妤留言9字慘遭洗版」　范雲一句話回應

海峽論壇講稿不提「九二共識」　王金平連掛保證：絕沒幫總統傳話！

監委要查丁允恭！陳菊8字回應　否認收到陳情「知道一定會處理」

丁允恭再爆「牽扯酒吧辣闆娘」　身分起底曾是網紅！一句話曝關係

放寬美牛美豬促「台美洽簽雙邊貿易協定」　吳釗燮：正是絕佳時機

王金平被稱來求和　國民黨：對岸小編中文不佳「無助交流恐壞事」

防範積淹水！北市補助市民5萬裝設防水閘門　申請期限至30日止

蔣萬安挺「食安公投」：美國瘦肉精實驗讓豬隻變暴躁

有夠衰！陪同市議員會勘公園　北市公園處人員昨被蛇咬今遭蜂螫

重申共軍未包圍東沙島　國防部：國軍有能力應對所有狀況

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

暖男策畫求婚！親友團飛韓助陣 女友一開房門見驚喜秒摀嘴落淚

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

長文評丁允恭「賴品妤留言9字慘遭洗版」　范雲一句話回應

海峽論壇講稿不提「九二共識」　王金平連掛保證：絕沒幫總統傳話！

監委要查丁允恭！陳菊8字回應　否認收到陳情「知道一定會處理」

丁允恭再爆「牽扯酒吧辣闆娘」　身分起底曾是網紅！一句話曝關係

放寬美牛美豬促「台美洽簽雙邊貿易協定」　吳釗燮：正是絕佳時機

王金平被稱來求和　國民黨：對岸小編中文不佳「無助交流恐壞事」

防範積淹水！北市補助市民5萬裝設防水閘門　申請期限至30日止

蔣萬安挺「食安公投」：美國瘦肉精實驗讓豬隻變暴躁

有夠衰！陪同市議員會勘公園　北市公園處人員昨被蛇咬今遭蜂螫

重申共軍未包圍東沙島　國防部：國軍有能力應對所有狀況

少女心炸裂！星巴克首次聯名Rebecca Minkoff　珍珠馬克杯、提袋超燒

《怪奇物語》警長套牢莉莉艾倫結婚了！　11嗨祝福：老爸，我好驕傲

月老繩「詹子晴招桃花術大公開」釣出本尊！　丫頭傻眼還原真相

9月下旬可能還有4個颱風生成　專家示警：秋颱路線變化多又強

約旦「軍事彈藥庫」電氣短路惹大爆炸！驚悚影片瘋傳　民眾尖叫嚇歪

快訊／國道一號麻豆段「槽車翻覆」2傷！柴油洩一地　警消警戒中

盤點新莊5大生活圈！自住客撐腰頭前　成交價量攜手走高

前賽揚左投背部痙攣　白襪凱戈入傷兵名單

星空貨櫃屋、露天浴缸小屋　5間Airbnb迷你屋精選快收進口袋中

快訊／中印外長聯合聲明「調解邊境衝突」　公布5項同意

電視兒童？媽媽剛轉好動物頻道 米克斯「衝王位趴好」舉動超像人

政治熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

共軍挑釁太超過！　國防部曝光3架共機貼身特寫照

范雲評丁允恭　賴品妤回9字秒洗版

監委要查丁允恭！　陳菊8字回應

王金平被稱來求和　國民黨：對岸小編中文不佳「無助交流恐壞事」

丁允恭再爆「牽扯酒吧辣闆娘」　一句話曝關係

綽號情色海牛！丁允恭台大派閥　爆多重性關係

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

陪同市議員會勘公園被蛇咬、蜂螫

國防部譴責：北京應節制解放軍　不要再當麻煩製造者

王海峽論壇講稿「不提九二共識」

參選2022？連勝文回應了！

吳釗燮：台美洽簽雙邊貿易協定正是時候

國防部罕見曝光共軍演訓範圍圖　距台灣本島僅90浬

更多熱門

相關新聞

王金平被稱來求和　國民黨：對岸小編中文不佳「無助交流恐壞事」

王金平被稱來求和　國民黨：對岸小編中文不佳「無助交流恐壞事」

有大陸媒體在報導前立法院長王金平準備率團出席海峽論壇時，在標題上出現「這人要來大陸求和」，消息一出，立刻在政壇引發議論。國民黨10日晚間表示，可能是對岸官媒小編中文造詣不佳，將國民黨透過兩岸平等對話「追求和平」的希望，誤稱為「求和」，這對兩岸交流毫無助益，甚至可能壞事。

「以疫謀盟」vs「以疫謀獨」

「以疫謀盟」vs「以疫謀獨」

范世平：王金平只關心政治利益

范世平：王金平只關心政治利益

王金平返台需報備？　陸委會：不排除

王金平返台需報備？　陸委會：不排除

獨／王金平替綠營傳話「延續ECFA」

獨／王金平替綠營傳話「延續ECFA」

關鍵字：

海峽論壇王金平江啟臣蔡英文國民黨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

PTT也神不到！台南好市多「隱藏店花」照曝光

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

公公孫女面前硬上　媳婦掙扎哭吼

高雄國小童沿街叫賣！茶葉蛋一包50惹哭她

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

月領張菲5萬　恆述法師怒：打發要飯的？

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面