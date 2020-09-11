海峽論壇講稿不提「九二共識」　王金平連掛保證：絕沒幫總統傳話！

▲王金平將代表國民黨出席第12屆海峽論壇。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

前立法院長王金平16日將率國民黨代表團，赴福建廈門出席「海峽論壇」，他昨（10）日與國民黨主席江啟臣私下會談，保證「蔡總統絕對沒有要我傳話」強調自己是以黨的名義參加，會以黨的利益為主。此外，王金平和黨務高層皆表示，講稿中不會出現「九二共識」相關內容。

▲王金平當場向江啟臣保證，「蔡總統絕對沒有要我傳話，絕對沒有。」（圖／記者湯興漢攝）

據《聯合報》報導，江啟臣、黨秘書長李乾龍、國民黨大陸事務部主任左正東4人，昨天下午4時在王金平辦公室秘密面談約1個半小時。對於近來傳出王金平赴陸替蔡英文傳話，王金平當場向江啟臣保證，「蔡總統絕對沒有要我傳話，絕對沒有。」

王金平強調，自己是以黨的名義參加，會以黨的利益為主，也有和江啟臣談到黨未來要如何復興。黨務高層則表示，王金平是忠貞的國民黨員，一定會做對國民黨最有利的事情。

對於是否會談到九二共識或ECFA，王金平和國民黨也達成一定程度的默契。王金平直言「講這個幹什麼?」，而黨務高層則指「檯面上不會」。

講稿內容引發外界關注，黨務高層表示還在討論溝通當中，尚未確定。黨中央認為，海峽論壇本來就屬民間交流，不像國共論壇這麼強調黨對黨，而且該論壇也同時邀請其他政黨和民間團體，不會只有國民黨。