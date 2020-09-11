慎防「擦槍走火」　國軍緊盯解放軍首次雙航母出海演訓動態

▲中國大陸航空母艦遼寧號。（圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸近日接連在周邊海域舉行軍事演習，在首艘自製航空母艦「山東號」於渤海軍演不久後，「遼寧號」隨後也現身黃海，是自從「山東號」在去年12月服役以來，兩艘航空母艦首次同時進行演習。對此，國防部僅低調表示，國軍聯合情監偵的作為，對於敵情都能夠即時的掌握，並且依照戰備規定，做適切的應處。

近期南海局勢緊繃，中國大陸接連在渤海、黃海、東海、南海等四大海域進行軍演，引發美國與周邊國家高度關注，中國大陸海事局繼日前宣布渤海海域自9月1日至22日將執行「軍事任務」，上週又宣布渤海海峽、黃海北部自4日至11日將執行軍事任務，期間禁止船舶駛入。

葫蘆島海事局7日也發布航行警告，表示9月7日自下午12時至18時，渤海北部在所示座標點範圍內海域執行軍事任務，任何船隻在上述時間內不得進入該海域。中國大陸海事局網站隨後再發通報，將於9月8日、9日，黃海南部進行實彈射擊演習。

▲中國大陸航空母艦山東號。（圖／路透社）



解放軍從月起多次在渤海、黃海發布航行警告，內容包含「實彈演習」、「軍事訓練」以及「軍事任務」，其中渤海的「實彈演習」更是長達一個多月，是較為罕見的情況。值得注意的是，有衛星拍攝到遼寧號、山東號3日分別出現在黃海、渤海海域，推測與近期頻繁的軍演有高度關聯。

雖然中國大陸官方並未透露軍演的詳細內容，但根據歐洲太空影像（European Space Imaging）拍攝的衛星照片顯示，解放軍航母遼寧號、山東號3日分別出現在黃海、渤海海域，研判與解放軍近期頻繁的軍演，尤其是近日的「軍事任務」有高度關聯。

據了解，國防部內部正緊盯「山東號」與「遼寧號」雙艦的軍事動態，提防兩艘航艦一旦同時繞台，對台海情勢可能造成的衝擊。對此，軍方並未正面回應，僅低調表示，國軍聯合情監偵的作為，對於敵情都能夠即時的掌握，並且依照戰備規定，做適切的應處。

#China PLAN Aircraft Carriers Liaoning & Shandong spotted out of their respective ports on a possible simultaneous training mission pic.twitter.com/ro6fW10STo — d-atis☠️ (@detresfa_) September 3, 2020

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