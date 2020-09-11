　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

慎防「擦槍走火」　國軍緊盯解放軍首次雙航母出海演訓動態

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲中國大陸航空母艦遼寧號。（圖／路透社）

記者林銘翰／台北報導

中國大陸近日接連在周邊海域舉行軍事演習，在首艘自製航空母艦「山東號」於渤海軍演不久後，「遼寧號」隨後也現身黃海，是自從「山東號」在去年12月服役以來，兩艘航空母艦首次同時進行演習。對此，國防部僅低調表示，國軍聯合情監偵的作為，對於敵情都能夠即時的掌握，並且依照戰備規定，做適切的應處。

近期南海局勢緊繃，中國大陸接連在渤海、黃海、東海、南海等四大海域進行軍演，引發美國與周邊國家高度關注，中國大陸海事局繼日前宣布渤海海域自9月1日至22日將執行「軍事任務」，上週又宣布渤海海峽、黃海北部自4日至11日將執行軍事任務，期間禁止船舶駛入。

葫蘆島海事局7日也發布航行警告，表示9月7日自下午12時至18時，渤海北部在所示座標點範圍內海域執行軍事任務，任何船隻在上述時間內不得進入該海域。中國大陸海事局網站隨後再發通報，將於9月8日、9日，黃海南部進行實彈射擊演習。

▲▼山東號,航母,山東艦。（圖／路透社）

▲中國大陸航空母艦山東號。（圖／路透社）

解放軍從月起多次在渤海、黃海發布航行警告，內容包含「實彈演習」、「軍事訓練」以及「軍事任務」，其中渤海的「實彈演習」更是長達一個多月，是較為罕見的情況。值得注意的是，有衛星拍攝到遼寧號、山東號3日分別出現在黃海、渤海海域，推測與近期頻繁的軍演有高度關聯。

雖然中國大陸官方並未透露軍演的詳細內容，但根據歐洲太空影像（European Space Imaging）拍攝的衛星照片顯示，解放軍航母遼寧號、山東號3日分別出現在黃海、渤海海域，研判與解放軍近期頻繁的軍演，尤其是近日的「軍事任務」有高度關聯。

據了解，國防部內部正緊盯「山東號」與「遼寧號」雙艦的軍事動態，提防兩艘航艦一旦同時繞台，對台海情勢可能造成的衝擊。對此，軍方並未正面回應，僅低調表示，國軍聯合情監偵的作為，對於敵情都能夠即時的掌握，並且依照戰備規定，做適切的應處。

其他人也看了這些新聞...

王金平海峽論壇見全國政協主席　替綠營傳話「延續ECFA」
王金平赴海峽論壇變幫「九二共識」背書　想拖蔡英文下水
總統府：王金平上個月曾跟蔡英文報告應邀出席海峽論壇

相關新聞...

 國民黨率團出席海峽論壇　蘇貞昌提醒王金平要注意這點
江啟臣回歸「九二路線」打通王金平赴陸之行　官員：替北京送暖
朱立倫力挺王金平出席海峽論壇：兩岸不可能斷絕往來

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
郵局神鬼女業務！騙保費狂吸6億　下場慘了
陸董事長公公硬上媳婦「婆婆2字回應了」！亂倫細節曝光
南投所長兒子再爆性騷擾！害女學生罹憂鬱症　警父火速辦休學
快訊／淫保全嫩妻「也是共犯」！3人遭羈押　還有2少女受害
快訊／小模闖施工中淡海輕軌外拍　攝影師爽發IG炫耀..捷運局
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

共軍情報船現蹤花東外海　疑情蒐中科院飛彈試射情資

一張圖看「食安公投」全台連署站　最快2021年8月28日投票

王金平出訪…陸官媒稱「這人來求和」　林楚茵批：鬼才要跟你求和

快訊／小模闖施工中淡海輕軌外拍...攝影師爽發IG炫耀　捷運公司開罰了

丁允恭首發聲！被爆4劈「局長室當炮房」　曝下一步：深感懺悔

解放軍連2天擾台侵入台灣90浬　總統府籲中國「應自我克制」

慎防「擦槍走火」　國軍緊盯解放軍首次雙航母出海演訓動態

藍諷丁允恭渣＋淫...局長室收票改「愛情辦公室」　陳其邁說話了

台中議員勇揭「台開170億弊案」！市府祭「鐵腕5手段」強力執行

國民黨連夜向國台辦、海峽論壇抗議　反擊陸媒稱王金平「來求和」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

暖男策畫求婚！親友團飛韓助陣 女友一開房門見驚喜秒摀嘴落淚

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

共軍情報船現蹤花東外海　疑情蒐中科院飛彈試射情資

一張圖看「食安公投」全台連署站　最快2021年8月28日投票

王金平出訪…陸官媒稱「這人來求和」　林楚茵批：鬼才要跟你求和

快訊／小模闖施工中淡海輕軌外拍...攝影師爽發IG炫耀　捷運公司開罰了

丁允恭首發聲！被爆4劈「局長室當炮房」　曝下一步：深感懺悔

解放軍連2天擾台侵入台灣90浬　總統府籲中國「應自我克制」

慎防「擦槍走火」　國軍緊盯解放軍首次雙航母出海演訓動態

藍諷丁允恭渣＋淫...局長室收票改「愛情辦公室」　陳其邁說話了

台中議員勇揭「台開170億弊案」！市府祭「鐵腕5手段」強力執行

國民黨連夜向國台辦、海峽論壇抗議　反擊陸媒稱王金平「來求和」

交通部研議電動自行車須掛牌　擬免考照、牌照稅

美網／小威遭逆轉無緣第24冠　艾薩蓮卡暌違7年重返決賽

林瑞陽前妻「我都50歲了，還有什麼放不下」　疑喊話張庭吐心聲

撞擊畫面曝！岡山女騎士「遭捲入聯結車」卡輪下拖行　血肉模糊亡

他音響全開鄰居報案...警入屋扣安毒　反而糗了

只想要男孫！奶奶把剛出生女嬰淹化糞池　「想讓媳婦繼續生」

鄉民好奇「為什麼叫大陸妹？」揭2年前正名運動　農委會曝由來

譚松韻顯嫩關鍵在「唇色」！疊擦顯少女感　5支珊瑚橘同款推薦

田馥甄砸300萬「MV才露臉2秒」！　被導演虧：不會演的少演一點

石木欽案牽連甚廣　民團呼籲加強院檢首長職務監督功能

政治熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

范雲評丁允恭　賴品妤回9字秒洗版

劈腿4女「局長室淪炮房」　丁允恭首發聲：下一步茫然完全沒有想法

監委要查丁允恭！　陳菊8字回應

共軍挑釁太超過！　國防部曝光3架共機貼身特寫照

丁允恭再爆「牽扯酒吧辣闆娘」　一句話曝關係

王金平被稱來求和　國民黨：對岸小編中文不佳「無助交流恐壞事」

快訊／蓄意隱瞞！新北市府對康軒老董重罰百萬

小模闖施工中淡海輕軌拍網美照發IG　捷運公司開罰了

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

爆丁允恭工作擺爛　鍾沛君：見過陳菊護航的臉

綽號情色海牛！丁允恭台大派閥　爆多重性關係

週刊誣指女特勤不倫戀　國安局懲處鬧烏龍

王海峽論壇講稿「不提九二共識」

更多熱門

相關新聞

陸「疫苗外交換南海」　東南亞各國恐付出代價

陸「疫苗外交換南海」　東南亞各國恐付出代價

大陸外交部7月承諾將提供菲律賓疫苗優先使用權，北京大型製藥公司科興生物（Sinovac）也在8月與印尼國有製藥公司PT Bio Farma簽訂協議，表示未來每年將提供該國2.5億支疫苗，由此可見，在南海上與中國大陸有領土爭議的東南亞國家將成為北京當局疫苗外交的重點之一。不過美國專家也提出警示，這些東南亞國家未來恐須付出相對代價。

共機連2天近逼台灣　府籲自我克制

共機連2天近逼台灣　府籲自我克制

劉仕傑：未來幾天台海會很不平靜

劉仕傑：未來幾天台海會很不平靜

重申共軍未包圍東沙島　國防部：國軍有能力應對所有狀況

重申共軍未包圍東沙島　國防部：國軍有能力應對所有狀況

共軍連日擾台　外交部：嚴厲譴責

共軍連日擾台　外交部：嚴厲譴責

關鍵字：

解放軍共軍航空母艦遼寧號山東號國軍國防部南海渤海

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

高雄國小童沿街叫賣！茶葉蛋一包50惹哭她

台首家上櫃壽司店！抽中一張賺20萬

公公孫女面前硬上　媳婦掙扎哭吼

謝金燕吃飯「堅持1殘忍習慣 」Hold住體重

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面