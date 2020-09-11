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王金平被稱來求和　國民黨：對岸小編中文不佳「無助交流恐壞事」

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▲▼王金平代表國民黨出席第12屆海峽論壇後受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲王金平。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳弘修／台北報導

有大陸媒體在報導前立法院長王金平準備率團出席海峽論壇時，在標題上出現「這人要來大陸求和」，消息一出，立刻在政壇引發議論。

對此，國民黨10日晚間表示，所謂的「求和說」完全與事實不符，可能是對岸官媒小編中文造詣不佳，將國民黨透過兩岸平等對話「追求和平」的希望，誤稱為「求和」，這對兩岸交流毫無助益，甚至可能壞事。

國民黨高層表示，國民黨組團參加行之有年的「海峽論壇」，主要是希望能藉由溝通對話，促進兩岸民間相互認識與交流，創造台海和平的基礎條件。

對於民進黨上下對於王金平此次出席海峽論壇均以負評看待，國民黨高層則認為，民進黨政府與中共當局的溝通管道已斷絕多年，所以總統蔡英文應該支持王金平代表國民黨赴廈門進行交流，讓民間的正向互動緩解台海日漸緊張的情勢。

另外，國民黨也強調，追求台海和平絕不是單方面的卑躬屈膝以退讓換取和平，而是希望以溝通對話換取和平、以厚植國防力量保障和平。

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