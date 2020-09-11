共軍擾台接連開記者會「並不尋常」！劉仕傑：未來幾天台海會很不平靜

▲劉仕傑。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

中共解放軍連2日進入我國西南海空域演訓，國防部、外交部晚間罕見召開記者會說明，前外交官劉仕傑對此表示「這並不是尋常的事」，他認為外交部的記者會只有「共軍情資已通報重要友好國家」是重點，加上不是陸委會出面解釋，背後的意涵當然是此事的國際通報，最後他強調未來幾天，「台海會很不平靜」。

「國防部跟外交部在剛剛晚上九點連續召開記者會，這並不是尋常的事。」劉仕傑10日晚間在臉書發文稱，國防部的記者會主題是共軍擾台，所以很合理，「解放軍距離台灣最近僅有166公里，以飛彈跟軍機的速度來說，台海距離戰爭僅一線之隔，更不用說兩軍對峙時因為誤判可能的擦槍走火。」

不過，劉仕傑認為，外交部在記者會上的重點只有一個，那就是已經將中方的威脅資訊分別通報重要友我國家，他認為除了美國與日本外，想不到有哪個國家「有可能或有能力出兵協助台灣」，加上不是陸委會出面，「背後意涵當然是這件事的國際通報」。

劉仕傑點出下個觀察的重點，「美方（包括國安會、國防部、國務院在內）何時會針對此事表態？請注意美方相關推特帳號推文」；中共也在測試美國在大選前的回應基調，包括川普及拜登陣營會不會回應。最後他強調，中共挑釁用意很清楚，「美國會願意為台灣付出多大代價？」再來這幾天，台海會很不平靜。

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