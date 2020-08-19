「雲林良品蔬果」便當、沙拉　上架全家便利商店銷售全國3700家分店

▲全家便利商店將雲林良品蔬果結合起來，開發出一系列的咖哩便當跟沙拉產品，透過全省通路平台銷售。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為行銷優質農特產品，以雲林良品為食材，推出多款鮮食商品與全家便利商店合作，今(19)日舉辦上架記者會，雲林縣長張麗善表示，即日起在全家便利商店就可買到標示有「雲林良品」的咖哩便當、輕食沙拉食材，歡迎消費者多選購，支持新鮮美味的雲林良品。

雲林縣長張麗善頒發CSR企業社會責任感謝狀給全家便利商店，同時也針對全家咖哩便當、輕食沙拉食材使用之廠商進行雲林良品授證。雲林縣長張麗善指出，「雲林良品」經媒合上架到各大通路，很榮幸能與全家便利商店合作，把雲林農民用心栽種的農產品，做成咖哩便當、蔬菜沙拉等展售，透過全家共3700多家分店通路，希望讓全國消費者都能享用到雲林良品。

▲縣長張麗善頒發CSR企業社會責任感謝狀給全家便利商店，感謝全家讓消費者能買到以雲林良品做為食材的鮮食便當。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

全家便利商店部長黃正田表示，全家便利商店一直都用支持台灣在地農業、照顧台灣在地農民的精神開發產品，每年使用雲林農產品將近7000公噸、產值約3.5億元，包括馬鈴薯、紅蘿蔔、美生菜、稻米等都非常優質，今日將這些食材結合起來，開發出一系列的咖哩便當跟沙拉產品，透過全省通路平台銷售，從一級生產、二級加工到三級銷售串聯起來，充分發揮六級產業推動的精神。

農業處長魏勝德指出，雲林是全國農業產值最高的縣市，富含純樸農業與創新文化兼容並蓄的力量，目前雲林良品在全家通路，已有14家廠商、22項產品上架販售。魏勝德提到縣府舉辦2020雲林良品徵選，經推動委員會激烈討論後，已選出本年度首批雲林良品，將陸續輔導各項商品與通路合作上架，未來將會持續受理申請收件及評選，歡迎雲林在地廠商踴躍參與報名。

▲全家便利商店將雲林良品蔬果結合起來，開發出一系列的咖哩便當跟沙拉產品，透過全省通路平台銷售。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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