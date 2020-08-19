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農曆七月鬼門開掛「普渡燈」引路　95歲老師傅堅持百年傳統

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記者蔡佩旻／雲林報導

今天農曆七月初一是鬼門開的日子，家戶都會準備供品祭拜「好兄弟」，雲林沿海地區老一輩會在住家屋簷下點一盞「普渡燈」，為「好兄弟」照明引路前往人間享用供品，藉宗教信仰的慈悲與仁愛，讓好兄弟感受人間的善。北港老師傅魏幼謙現年95歲，仍堅持這項百年傳統，親手製作「普渡燈」，今日掛於屋簷下。

▲北港老師傅魏幼謙現年95歲，仍堅持這項百年傳統，親手製作「普渡燈」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲早年雲林沿海地區老一輩民眾會在住家屋簷下點一盞「普渡燈」，為「好兄弟」照明引路前往人間享用供品。（圖／記者蔡佩旻攝）

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魏幼謙阿公已高齡95歲，是北港有名的哨角製作國寶級大師，他緩緩道著，16歲就開始學習白鐵、銅材的傳統宗教用器具，經營各類板金手工藝術社，更以白鐵材製作出傳統獅頭；魏幼謙阿公表示，普渡燈的傳統已超過百年，要會製作的已經非常少，之前有附近鄰居來請託製作，製程要三天，但是並沒有在賣，七月初一掛上之後會到八月初一才拿下來。

▲北港老師傅魏幼謙現年95歲，仍堅持這項百年傳統，親手製作「普渡燈」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲魏幼謙阿公表示，普渡燈的傳統已超過百年，七月初一掛上之後會到八月初一才拿下來。（圖／記者蔡佩旻攝）

魏幼謙阿公說，懸掛普渡燈，是為了讓農曆七月份到陽間的「好兄弟們方便走路」而流傳下來的習俗，早年農村路燈不普遍，家戶都會懸掛普渡燈，燈上寫著「七月流火」、「一心誠敬」、「慶讚中元」、「某某信士奉敬」等字句，幫「好兄弟」引路，如今路燈普遍，普渡燈也跟著式微。

▲北港老師傅魏幼謙現年95歲，仍堅持這項百年傳統，親手製作「普渡燈」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港老師傅魏幼謙現年95歲，仍堅持這項百年傳統，親手製作「普渡燈」。（圖／記者蔡佩旻攝）

附近鐵馬店的75歲林姓老闆也說，每到農曆7月，除廟宇舉辦「起燈腳」統一點燃普渡燈外，早期民眾也會在住家屋簷下點一盞普渡燈，指引「好兄弟」到人間享用供品，早期是用油燈，後來才改電燈，而這項傳統隨著時空變遷日益消失，大概也剩魏老師傅會做而已。

▲北港老師傅魏幼謙現年95歲，仍堅持這項百年傳統，親手製作「普渡燈」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林北港鎮魏幼謙阿公在住家屋簷下點一盞「普渡燈」，為「好兄弟」照明引路前往人間享用供品。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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