奶昔重新開賣仍排隊！　麥當勞：今年將增更多販售門市

▲麥當勞奶昔系列今日恢復供應。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞奶昔去年回歸後開賣不到1個月完售，今（12）日重新販售依舊吸引民眾排隊搶喝。業者指出，今年將有更多門市加入試賣，滿足消費者需求。

▲麥當勞奶昔回歸有大批民眾排隊。圖為去年開賣場景。（資料照／記者黃克翔攝）

麥當勞奶昔今天在12間指定門市恢復供應，一早就有不少人至門市排隊，不過售價恢復為79元，每人仍限購4杯，實際銷售則依門市供應為主。

有民眾抱怨，有賣奶昔的門市太少，相當不便，麥當勞表示，今年規劃更多餐廳加入試賣。

麥當勞奶昔限定店有台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正。

▲繼光香香雞推出全新「韓式風味餐」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲3款新品同步提供單點。

另外，繼光香香雞首度以披薩盒推出全新「韓式風味餐」，一盒集結3款新品包括8隻韓式炸雞、2串韓式魚板及4顆QQ球，再淋上柚子醬、韓式辣醬，1月15日正式開賣，原價370元，2月13前優惠價349元。

3款新品也提供單點，韓式炸雞售價119元、韓式魚板每串售價39元（有柚子醬、韓式辣醬2種口味）；韓式QQ球售價55元，每份含起司、巧克力2種口味。