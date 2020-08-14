雲林拒淪廢棄物棄置場　攜手廉政、檢調、產業共商對策

▲雲林縣是農業大縣，垃圾及廢棄物必須嚴謹的處理，避免污染土壤而影響農作物。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（14）日辦理「環保企業誠信與廉能治理活動」，參與人員有法務部廉政署長鄭銘謙、雲林地檢署檢察長洪家原、雲林縣廢棄物清除處理商業同業公會理事長林尚永、日友環保科技公司副總經理張永典以及雲林縣內等20多家廢棄物清運處理廠商，共300多人共襄盛舉。

雲林縣政府為解決日益嚴重的垃圾問題，進行了垃圾分類打包計畫，減少臭味及污染，今年再推動精進型MT垃圾處理系統，將垃圾製造成燃料棒使用。 副縣長謝淑亞指出，雲林縣是農業大縣，垃圾及廢棄物必須嚴謹的處理，避免污染土壤而影響農作物，雲林一直以來也推動食農教育，一把青、一把蔥，把廚餘變肥料，把花園變菜園，環保愛地球，也透過本次活動攜手各界，共同建構廉能治理及環保合作。

雲林地檢署檢察長洪家原表示，近年國內爆發環保公司勾結砂石廠，將事業廢棄毒污泥亂倒在台灣西部40多處農地及河川行水區；還有不肖業者將食品加工污泥隨意棄置，使農地及水質汙染，影響民眾健康安全，我們應該從預防端來看，並非從查緝端來看，確實預防違法事件發生。江金星主任檢察官現場也分享了「國土保安實務」案例，喚起業者自律精神。

廉政署署長鄭銘謙提到，廉政工作不侷限於政府部門，更需民間社會力量共同參與，「誠信」大家共同的核心價值，也是推動企業永續經營的最大動能，廉政署一方面與企業建立夥伴關係，以具體的行動落實法令遵循，另方面也積極強化各項專業倫理及企業誠信，促進永續發展合作。

台灣中油公司油銷部處長顧清塗說，環境保護是世界的普世價值，中油公司期許作為國營事業典範，長期以來秉持關懷自然，建立永續發展，期待兼顧經濟發展與環境保護平衡，延續人類一個乾淨的環境。

日友環保科技股份有限公司，於新冠肺炎疫情期間，幫忙處理防疫衍生廢棄物。該公司副總經理張永典也分享日友公司如何落實「環保企業誠信與社會責任」，為雲林縣相關廠商學習的標竿，提昇企業誠信、廉潔意識及環保責任等觀念。

▲雲林縣政府今（14）日辦理「環保企業誠信與廉能治理活動」座談會，雲林縣內等20多家廢棄物清運處理廠商共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）



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