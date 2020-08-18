加碼振興200元變600元！全家推「聰明消費卡」最高翻3倍購物金

▲全家便利商店加碼推出「聰明消費卡」，內有5種額度優惠。（圖／全家提供）



記者林育綾／台北報導

為了持續振興消費，各大超商也紛紛推出加碼方案，除了7-ELEVEN日前宣布推出延長「3大優惠方案」，如今全家便利商店也宣布加碼推出「聰明消費卡」，每張售價200元，內有「5種隨機優惠」價值皆超過200元，最高獎項可翻3倍購物金獲得600元，限量20萬組將於明（19）日起開賣！

全家超商表示，此次加碼推出的「聰明消費卡」，民眾可用現金、振興三倍券、電子票證、電子支付（限全家可使用之種類）等支付工具購買。每張售價200元，內有「5種隨機優惠」價值皆超過200元，獎項分別為200元購物金加贈1杯中杯冰美式；或是250元、300元、400元購物金，最高獎項則是可翻3倍獲得600元購物金。

▲全家便利商店加碼推出「聰明消費卡」，每張200元，限量20萬組，8月19日開賣。（圖／全家提供）

「聰明消費卡」限量20萬組，8月19日起至9月8日開賣，售完為止。活動結束後，會員還可加碼抽全家點數共1億點，分別為1000萬點5名、30萬點168名。另外，自即日起到9/8，於全台全家門市購買指定商品，且單筆消費滿500元，即贈送五月花厚棒衛生紙一串。

網友看了也表示「200元一張可以試試手氣」、「這樣萬一抽到冰美式會覺得自己很衰」、「可以拿來購買隨買跨店取的商品，感覺很不賴！」

▲7-ELEVEN日前也續推振興三倍券優惠，三大方案讓民眾聰明用加倍省。（圖／業者提供）

除了全家超商，7-ELEVEN日前也宣布推出延長「3大優惠方案」至9月8日，包括討論度最高的「振興三倍券3,000變4,000」、CP值最高的「200元、500元面額2倍用」和便利度最高的「行動隨時取優惠」等。

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