　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

加碼振興200元變600元！全家推「聰明消費卡」最高翻3倍購物金

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼全家便利商店加碼推出「聰明消費卡」。（圖／全家提供）

▲全家便利商店加碼推出「聰明消費卡」，內有5種額度優惠。（圖／全家提供）

記者林育綾／台北報導

為了持續振興消費，各大超商也紛紛推出加碼方案，除了7-ELEVEN日前宣布推出延長「3大優惠方案」，如今全家便利商店也宣布加碼推出「聰明消費卡」，每張售價200元，內有「5種隨機優惠」價值皆超過200元，最高獎項可翻3倍購物金獲得600元，限量20萬組將於明（19）日起開賣！

全家超商表示，此次加碼推出的「聰明消費卡」，民眾可用現金、振興三倍券、電子票證、電子支付（限全家可使用之種類）等支付工具購買。每張售價200元，內有「5種隨機優惠」價值皆超過200元，獎項分別為200元購物金加贈1杯中杯冰美式；或是250元、300元、400元購物金，最高獎項則是可翻3倍獲得600元購物金。

▲▼全家便利商店加碼推出「聰明消費卡」。（圖／全家提供）

▲全家便利商店加碼推出「聰明消費卡」，每張200元，限量20萬組，8月19日開賣。（圖／全家提供）

「聰明消費卡」限量20萬組，8月19日起至9月8日開賣，售完為止。活動結束後，會員還可加碼抽全家點數共1億點，分別為1000萬點5名、30萬點168名。另外，自即日起到9/8，於全台全家門市購買指定商品，且單筆消費滿500元，即贈送五月花厚棒衛生紙一串。

網友看了也表示「200元一張可以試試手氣」、「這樣萬一抽到冰美式會覺得自己很衰」、「可以拿來購買隨買跨店取的商品，感覺很不賴！」

▲▼7-ELEVEN續推振興三倍券優惠，三大方案讓民眾聰明用加倍省。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN日前也續推振興三倍券優惠，三大方案讓民眾聰明用加倍省。（圖／業者提供）

除了全家超商，7-ELEVEN日前也宣布推出延長「3大優惠方案」至9月8日，包括討論度最高的「振興三倍券3,000變4,000」、CP值最高的「200元、500元面額2倍用」和便利度最高的「行動隨時取優惠」等。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
小鮮肉健身狂喝高蛋白！沒練成猛男全身變「痘花男」
快醒來！村落第一個考上醫科　南一中楊振杰卻摔車昏迷
香蕉砸千萬淡水買房！　每月開銷驚人…還要給2萬孝親費
鬼門明天開！住飯店「11大恐怖禁忌」…聖經翻開有玄機
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「巨霸包」玉黍叔空降中元箱購冠軍寶座　澎派拜拜箱全被擠下去

加碼振興200元變600元！全家推「聰明消費卡」最高翻3倍購物金

【廣編】BODYTALK伴你自信纖盈每一刻　限時推出全台箱購優惠

誠品開賣「週拋型」醫用口罩！「5到7天無異味」一次可買6盒

讀冊生活個資外洩資安現漏洞　董事長：反服貿後駭客攻擊頻繁

情人節「同桌相加超過180歲」用餐68折！頂呱呱集團推「老派約會」

非常時期新樂趣！健康新風潮連續12天挑戰　「跳鷄力操＋喝鷄精」強化免疫力

搶攻女生族！「親檸玫女、大奶瑰蜜」保養系閨密手搖正夯

振興美麗學！東森自然美加碼翻倍送　3000變6600超值獨享

狂！超商開賣預購七夕情人節「鑽石項鍊」7折起　兩款項錬萬元有找

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

遮車牌遭嗆「社會敗類」惱羞推人　熊貓外送員：不小心忘記拿下來

《新說唱2020》giao哥、暴扣哥回歸　拿金項鍊衝上台...全場噓爆

上班時間練舞、腳翹辦公桌午睡！　國姓鄉「大媽公務員」影片網流傳

「巨霸包」玉黍叔空降中元箱購冠軍寶座　澎派拜拜箱全被擠下去

加碼振興200元變600元！全家推「聰明消費卡」最高翻3倍購物金

【廣編】BODYTALK伴你自信纖盈每一刻　限時推出全台箱購優惠

誠品開賣「週拋型」醫用口罩！「5到7天無異味」一次可買6盒

讀冊生活個資外洩資安現漏洞　董事長：反服貿後駭客攻擊頻繁

情人節「同桌相加超過180歲」用餐68折！頂呱呱集團推「老派約會」

非常時期新樂趣！健康新風潮連續12天挑戰　「跳鷄力操＋喝鷄精」強化免疫力

搶攻女生族！「親檸玫女、大奶瑰蜜」保養系閨密手搖正夯

振興美麗學！東森自然美加碼翻倍送　3000變6600超值獨享

狂！超商開賣預購七夕情人節「鑽石項鍊」7折起　兩款項錬萬元有找

質詢陳其邁鎖定財政問題　吳益政：想到他不能閃躲就很爽

突破12000美元！比特幣創下「13個月新高」　分析師：可能邁向歷史高點

Epic Games恐遭拔開發權限　蘋果強硬聲明：絕不破例

情侶為紀念愛情…跑去新月橋「對月亮刻字」　網友詛咒：一輩子找不到幸福！

等兩個月終於發了！台鐵「積欠3000萬加班費」　8/15全數補發

「無花果」結構扎實直撲對岸　專家預警下周天氣：變化大，擾動容易發展

f(x)恐全走光！Krystal爆離開11年SM娛樂　「演員經紀公司瘋狂邀約」將有新出發

聯發科推最新5G晶片「天璣800U」！雙卡雙待加速提升手機5G體驗

中職／魏碩成一軍先發不成　今天二軍先發出賽連飆2K

陳傑第二年擔任台北馬大使領跑　備戰12月全田賽拼東奧積分

消費熱門新聞

誠品開賣週拋型口罩一人可買6盒

小7推出「郵局便利包」寄件服務

全聯奇異果區兼賣罐裝果汁？

全家加碼振興！200變600元購物金

屈臣氏今發售「3色」中衛盒裝口罩

史上最美高粱酒限量開賣「優雅瓶身＋水鑽」顏值爆表

特殊口罩連7天開賣！愛買水湳店試營限定

鐵粉全崩潰！小7經典紅茶拿鐵要停賣了

Amelie’s Bagel製程大公開

家樂福中元季到薄荷洗髮精被掃空

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

超狂！超商開賣鑽石項鍊萬元有找

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

全聯中元節廣告超狂　完整版一次看

更多熱門

相關新聞

iPhone不綁信用卡也可買付費App

iPhone不綁信用卡也可買付費App

對於許多果粉來說，想要在iPhone當中購買付費App，或是訂閱Arcade、Apple TV+、Apple Music，或者是iCloud儲存空間等服務，往往都要先在手機當中綁定信用卡，才能購買這些服務。

首宗偽三倍券被抓了！　央行「3招破解」

首宗偽三倍券被抓了！　央行「3招破解」

超狂！超商開賣鑽石項鍊萬元有找

超狂！超商開賣鑽石項鍊萬元有找

小7推出「郵局便利包」寄件服務

小7推出「郵局便利包」寄件服務

半小時搶3超商得手600　判刑3年8月

半小時搶3超商得手600　判刑3年8月

關鍵字：

全家便利商店超商振興三倍券

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她「後座抱嬰」被檢舉開罰！崩潰：以後怎出門

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

歡歡燒炭亡6年！台中凶宅賣出去了

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

心碎撞擊影片曝　2歲女童輪下慘死

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」從爛賭鬼變悍警

手術台上臉色發黑！南投女痙攣慘死　院長回應了

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

帥氣暖男迷倒一堆女粉　爆紅Elias遭網友起底暗黑暴力史

俄14歲少女生了！嗨曬出生證明

墾丁梅花鹿正妹　IG曝光

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」
《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面