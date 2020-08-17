中藥鉛中毒影響食藥安全　雲林中醫、藥公會主動遞自律公約書

▲雲林縣中醫師公會及雲林縣中藥商業同業公會今日主動向雲林縣政府遞交用藥自律公約書，誓言絕不使用及販售禁藥，並保證在雲林看中醫、吃中藥， 對健康絕對有益且安全。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

自國內傳出中藥鉛中毒事件讓民眾對中藥用藥產生不安疑慮，雲林縣中醫師公會及雲林縣中藥商業同業公會今日主動向雲林縣政府遞交用藥自律公約書，誓言絕不使用及販售禁藥，並保證在雲林看中醫、吃中藥， 對健康絕對有益且安全，雲林縣長張麗善對其用心表示肯定，強調縣府會嚴格查驗，確保時用藥品安全。

17日上午用藥自律公約書由中醫師公會理事長黃上邦、中藥商業同業公會理事長沈裕益代表遞交給雲林縣長張麗善，縣內許多中醫師、中藥商都到場共同宣誓，展現維護民眾用藥安全的決心。雲林縣長張麗善表示，相信中醫師公會及中藥商公會所共同簽署用藥自律公約，縣內中醫師及中藥商一定會秉持專業、醫術及道德良心使用及販售中藥，確保鄉親的用藥安全。

中醫師公會理事長黃上邦表示，中藥與中醫是連動的產業，不管是國外入境或本土生產的中藥，絕對都是經過衛生主管機關嚴格的把關、抽驗合格後才會到消費者手上，而執行健保業務的中醫師同業們所使用的中藥粉，都是有GMP認證的科學中藥，除有食藥署嚴密的把關外，GMP藥廠本身也會嚴謹進行檢驗。

雲林縣衛生局長曾春美指出，一直以來針對中藥用藥安全，查核均依中藥材及中藥製劑之品質管理規範，執行中藥材邊境查驗，並逐年抽驗市售中藥、中醫醫療機構、中藥販賣業及中藥廠之中藥材及中藥製劑。法規面更涉及醫療法第108條及藥事法第82、83條相關規定，而經此次事件的爆發，期望醫界及藥界在執行相關業務時能更加謹慎以免誤觸法令。

雲林縣衛生局已通令縣中藥商業同業公會，應使用合法來源中藥材，不得使用國內禁止使用之藥物，並加強醫療機構、藥商乃至衛教宣導，建構用藥安全防護網，若查獲違法業者定依法處辦，並持續與各公會或醫療院所合作辦理用藥安全宣導，除建立民眾正確用藥及就醫觀念，更呼籲民眾選用衛福部核准藥品，可至中藥藥品許可證系統查詢(https://dep.mohw.gov.tw/DOCMAP/lp-874-108.html)。

▲中醫師公會理事長黃上邦、中藥商業同業公會理事長沈裕益，簽署誓言絕不使用及販售禁藥，並保證在雲林看中醫、吃中藥， 對健康絕對有益且安全。（圖／記者蔡佩旻攝）

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