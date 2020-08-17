10年一次「人口及住宅普查」來了　雲林縣普查處今揭牌 

▲雲林縣政府（17）日正式成立「雲林縣人口及住宅普查處」今揭牌，呼籲鄉親傾全力配合支持，使普查任務圓滿完成。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「109年人口及住宅普查」將於今年11月實施，雲林縣政府為順利推動雲林縣人口及住宅普查業務，17日正式成立「雲林縣人口及住宅普查處」，以積極協助本縣各鄉鎮市公所設立普查所，呼籲鄉親傾全力配合支持，使普查任務圓滿完成。

「人口及住宅普查」係根據統計法規定，為政府每10年辦理一次之基本國勢調查，109年人口及住宅普查為政府遷臺後第7次舉行，今年普查實施期間自11月8日至11月30日止，此次普查方式除了普查員親自面訪外，11月1日起亦將開放網路填報，受訪戶可自行上網填報。

雲林縣長張麗善表示，人口及住宅普查非常重要，從出生、讀書、工作到年長者長照照顧，都是普查關心的內容，並和政策規劃息息相關，加上住宅使用狀況及民眾居住生活機能、品質，都會透過普查數據，成為國家進步的動力。「普查掌握現在，數據啟動未來」，透過人口及住宅普查蒐集常住人口基本特徵、家戶組成及住宅使用狀況等資料，將可提供政府做為策訂未來人口及住宅發展政策、加強社會福利措施、規劃生養及家庭相關政策等之參據。

雲林縣政府指出，此次普查採「公務登記及調查整合式普查」方式辦理，行政院主計總處從全國近8萬個普查區抽選15%樣本普查區進行訪查填表，其中雲林縣樣本普查區預估為442個，預估設籍戶數為4萬8千656戶，預估設籍人數為13萬6千682人。

雲林縣政府提醒，為使受訪戶辨識普查真偽，普查員將會落實「3不」1.不會洩露個人資料、2.不會詢問普查表以外的資料、3.不會要您提供帳戶或存摺；及普查員「2會」1.會配戴普查員證、2.會遞送致受訪戶函。請受訪戶安心接受普查員的訪問，若有疑慮可再撥打165反詐騙專線或上雲林縣政府網站查詢。

▲雲林縣政府（17）日正式成立「雲林縣人口及住宅普查處」今揭牌，呼籲鄉親傾全力配合支持，使普查任務圓滿完成。（圖／記者蔡佩旻攝）

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