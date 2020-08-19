農曆七月鬼門開　虎尾中元祭「七大普渡區」啟動

▲全台唯一主祀中元普渡公的虎尾金羅殿，將行開「五嶽門」儀式，讓陰間的公差、好兄弟、好姐妹到陽間接受 招待。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今(19)日農曆七月初一，是民間信仰習俗「開鬼門」，普渡「好兄弟、好姐妹」的日子，素有「北基隆、東宜蘭、南虎尾」之稱的全台三大中元祭之一，雲林虎尾中元祭活動，下午三點分別在七大普渡區「開香」進行市仔普，全台唯一主祀「中元普渡公」的虎尾金羅殿，舉行開「五嶽門」儀式，讓陰間的「公差」、「好兄弟、好姐妹」到陽間接受 招待。

虎尾中元祭東區、南區、西區、北區、中區、德興區、福德區等七大普渡區，上午舉行迎「普渡公」儀式後，正式揭開虎尾中元祭活動，各區也在市區街道擺起供桌，民眾也紛紛將豐盛的供品放好，等候下午三點開香進行市仔普。

南區普渡會舉辦超度法會，民眾除了殺豬、宰羊備辦三牲酒禮，更準備化妝品、口紅、縫紉用品、檳榔、香煙，讓「好兄弟、好姊妹」洗臉更衣後，盛裝的出遊。北區金羅殿舉行開「五嶽門」儀式，讓陰間的「公差」、「好兄弟、好姐妹」到陽間一個月接受 招待。

▲金羅殿主祀中元普渡公，於神像正下方設有「天降慧道五獄門」，是象徵鬼門的陰陽間出入口。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾鎮公所舉辦的中元文化祭活動，將從8月19日起跑的攝影比賽，邀請遊客到訪拍出專屬虎尾的味道；8月22日有張語噥、婁峻碩、李千娜的「虎尾情人遇見愛演唱會」；8月29日虎尾中元驚嚇之城的「百鬼夜襲鬼妝遊行派對」；8月29日至9月2日撼動視覺聽覺感受的「光雕燈光秀」；8月31日至9月2日台灣拳王爭霸的「划拳大賽」，一系列精彩活動自8月19日接連展開至9月2日中元節。

虎尾鎮長丁學忠表示，虎尾今年的中元節特別不一樣，除了有傳統的七大普渡區普渡題材內容包羅萬象以外，還有各式各樣展現虎尾小鎮特色的活動，希望能夠讓來體驗的民眾更加了解虎尾的地方特色及節慶文化，並且讓大家更加認識虎尾鎮，歡迎大大小小朋友七月半一起來虎尾中元文化祭同樂。

▲虎尾中元祭七大普渡區，今初一正式揭開虎尾中元祭活動，各區也在市區街道擺起供桌，民眾也紛紛將豐盛的供品放好，等候下午三點開香進行市仔普。（圖／記者蔡佩旻攝）



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