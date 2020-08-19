獨／土庫開業45年傳統五金行熄燈　老闆陳學茂將率「千歲樂團」公益演奏

記者蔡佩旻／雲林報導

傳統五金行在還沒有「小北百貨」、「大盤大」等大型百貨五金年代，是民眾要買油漆、燈泡、水管、鍋盆瓢盤、光明燈、香爐、公媽龕等百貨的店，不敵時代變遷，大型五金百貨賣場林立，傳統五金行業績大不如前，雲林縣土庫鎮一家開了45年的五金行，在臉書貼出熄燈公告，全館五折拍賣，低收弱勢打到骨折。

▲土庫台新五金行開業已有45年歷史，店內生活器皿、馬達皮帶、佛具香爐、油漆、結訂婚用具應有盡有，是早期民眾的好厝邊。（圖／記者蔡佩旻攝）

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土庫台新五金行開業已有45年歷史，店內生活器皿、馬達皮帶、佛具香爐、各種燈管燈泡、茶具、鉛線、油漆、鍋盆瓢盤、結婚訂婚用具應有盡有，是早期民眾的好厝邊、好幫手，舊時代傳統五金行面臨現代百貨五金林立競爭外，民眾消費習慣改變，改為網路購物，更讓舊式五金行生意一落千丈，不得不棄守。

台新五金行業者陳學茂在臉書貼出，「開創生命最後價值，決定結束五金營業，將殘餘之年奉獻公益，全館五折拍賣，低收弱勢打到骨折，請把握四十年只有這一次機會」。消息一出吸引許多民眾前往檢便宜，有人一口氣將數十年泡茶壺收刮一空，也有人將停產的彩繪青花瓷湯碗整疊買走，說要送給孫子收藏，店內舊式木製展售櫥櫃，每櫃一千元全被買走。

▲附近民眾得知五金行即將結束營業，特地前來尋寶外，還拍照留念。（圖／記者蔡佩旻攝）

67歲五金行老闆陳學茂說，東西有人要就好，開業45年做出結束營業決定，心裡五味雜陳，當然不捨，一夜無法入眠，人生有相聚就會有別離，五金行熄燈後，將殘餘之年投身奉獻公益。

陳學茂表示，15歲因愛好音樂學小喇叭，成為小喇叭手加入樂團成為樂師，將儲存的積蓄在22歲那年開了五金行，也結婚生子， 將心力放在五金行，生意也非常穩定，顧客也成老朋友，孩子長大了各有事業，號召老樂師組了「千歲樂團」。「我們到各慈善團體做公益演出，日前一次跌倒造成右手無法舉起，五金行休息好幾天，也讓我感到人生的無常，於是決定將五金行熄燈，做出這樣決定，要與伴我人生45年頭的店面說再見，真的不捨。」

陳學茂說，人生下個階段，就帶著千歲樂團成員及樂器，到各地慈善活動做公益演奏，五金行的點點滴滴，將永遠烙印他與老土庫人腦海記憶中。

▲五金行老闆陳學茂說，東西有人要就好，開業45年做出結束營業決定，心裡五味雜陳，人生有相聚就會有別離，五金行熄燈後，將殘餘之年投身奉獻公益。（圖／記者蔡佩旻攝）





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