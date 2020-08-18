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iPhone不綁信用卡也可買App　App Store卡購買到設定不用5分鐘

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▲▼App Store卡。（圖／記者邱倢芯攝）

▲蘋果App Store卡只有在7-11、全家便利商店買得到。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

對於許多果粉來說，想要在iPhone當中購買付費App，或是訂閱Arcade、Apple TV+、Apple Music，或者是iCloud儲存空間等服務，往往都要先在手機當中綁定信用卡，才能購買這些服務。

但這樣的限制對於沒有信用卡的族群（如學生）來說相當不便，事實上現在消費者已能在全台的7-11和全家便利商店購買App Store卡了。App Store卡可以讓無卡果粉以不同的支付方式，來購買App Store中的付費App、遊戲，或者是作為訂閱服務的扣款方式之一了。

7-11、全家限定　直營店也買不到
首先要強調的是，「App Store卡」與Apple直營店中所販賣的「Apple Store禮品卡（Gift Card）」不太一樣。「App Store卡」僅能在7-11、全家兩家便利商店購得；而「Apple Store禮品卡」則僅能在Apple直營店、官網，或者是致電Apple客服電話才能買到。

而App Store卡的購買方式分為兩種，一是直接拿固定面額的儲值卡進行儲值，二是操作便利商店內的多媒體服務機進行購買。

第一種方式是直接走到專門掛放App Store卡的貨架（通常會在櫃檯，或者會與他廠的儲值卡掛放在附近），直接拿取需要的面額，再到櫃檯結帳即可。

▼App Store卡大多會放在結帳櫃檯旁，或者是會與他廠的儲值卡放在同一區塊。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼App Store卡。（圖／記者邱倢芯攝）

App Store卡固定面額有500元、1,000元、2,000元三種選擇；另外也有300~6,000元的面額，若是消費者拿取的是「300~6,000元面額」則是在這個金額區間內自選金額儲值、結帳。

不過因為App Store卡在儲值進iPhone後就沒有功用了，如果是在意環保的果粉，也可以選擇不拿貨架上的儲值卡，直接走到7-11的ibon，或是全家的FamiPort多媒體服務機購買（機器會吐出小白單，直接拿給店員結帳即可）。

▼以ibon為例，App Store卡選項會置於「儲值/繳費」的項目中。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼App Store卡。（圖／記者邱倢芯攝）

且若是用多媒體服務機購買，那麼App Store卡的面額選擇就更多了，消費者可以利用多媒體服務機購買的面額從50~6,000元不等。無論是何種儲值方式，只要在店家結帳完成、開通後，即可儲值進iPhone當中。

▼使用多媒體服務機購買App Store卡，面額選擇比紙卡的App Store卡多。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼App Store卡。（圖／記者邱倢芯攝）

打開App Store秒設定
App Store卡設定的方式也相當簡單，只要打開iPhone、iPad或MacBook進入App Store或iTunes Store，點選「兌換」並輸入卡片背面的代碼即可。若使用的是iOS裝置或Mac，也可以用相機掃描卡片背面的代碼進行兌換。

▲▼App Store卡。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼在撕除卡片背後的防窺貼紙後即可於iPhone當中輸入代碼（上圖）；由左至右依序點選紅框處，最後輸入代碼即可完成儲值（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼App Store卡。（圖／記者邱倢芯攝）

▼想確認目前還有多少餘額，可點選Apple Store首頁右上角自己的大頭照後，在Apple ID下方查看餘額（如下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼App Store卡。（圖／記者邱倢芯攝）

那麼在儲值完畢後，就可以購買付費App、遊戲，或者是訂閱服務了！

台灣購買僅限於台Apple ID可用
App Store卡除了可作為無卡族來購買裝置內服務外，其實也可作為送禮、獎勵之用；舉例來說，如果家中有國、高中年紀的孩子，一直很想要購買iPhone App Store上某個付費App、遊戲，但是家長又不想在孩子的iPhone中綁信用卡，那麼就可以在孩子表現好的時候，買一張儲值好的App Store卡給他，作為獎勵。

不過要注意的是，在台灣購買的App Store卡，序號僅能給台灣的Apple ID使用；根據官方規定，App Store卡不可折現、轉售或運送至台灣以外地區，亦不可退款或退換（除非法律要求），且在購買後卡片遺失、遭竊或非授權使用而產生損失或損害，Apple或發行方均不負責。

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