雲林男車禍昏迷身無證件　警民熱心求神、貼臉書順利找到家屬

▲雲林縣西螺鎮昨（19）日晚間發生一起車禍，一名機車騎士疑因天色昏暗，直接追撞單車騎士，兩人雙雙倒地重創。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮19日晚間發生一起車禍，一名機車騎士疑因天色昏暗，直接追撞單車騎士，兩人雙雙倒地重創，單車騎士傷勢危急從雲林基督教醫院轉往彰化基督教醫院救治，其身上無行動電話與任何證件，在警方與熱心民眾幫忙將傷者特徵放上社團臉書，數小時後家屬趕來處理後續。

西螺鎮延平路昨日晚間約8點半，發生一起追撞車禍，一名20多歲的宋姓機車騎士疑似因案發路段光線不足，未查前方有人騎著單車，直接從後方追撞上騎著摺疊單車的50多歲程姓男子，據了解，程男當時身上並未攜帶手機及任何證件，帶著西螺福興宮的限量鴨舌帽、口袋只有兩張附近便利商店的發票。

▲單車騎士傷勢危急，身上無行動電話與任何證件，在警方與熱心民眾幫忙將傷者所騎乘的單車放上社團臉書，尋找家屬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

兩人送醫後，警方隨後派員前往便利商店調閱監視器影像及到西螺福興宮查訪該帽子分發對象，在查訪未果下，交通組長更親自於西螺福興宮持香祝禱希望盡快找到受傷男子家人，果在數小時後，在警方鍥而不捨循線查訪與里長及熱心民眾幫忙下，找到程男家屬前往警局協助處理後續。

西螺警方表示，兩名騎士都是西螺人，當下因為撞擊力道大，兩人均受重傷，由救護護人搶第一時間送醫救治，至於否酒駕已由醫院抽血檢測，報告尚未出爐，而案發原因及經過，警方仍全力調閱附近路口監視器調查釐清中。

警方呼籲駕駛人，無論駕駛何種車輛，請務必遵守道路交通安全規則，騎乘機車請依道路速限行駛，遇昏暗路段應小心慢行，以確保行車安全，民眾萬一遇上他人發生交通事故時，請務必保持冷靜並立即報警與撥打119救護處理。

▲單車騎士傷勢危急，身上無行動電話與任何證件，在警方與熱心民眾幫忙將傷者所騎乘的單車放上社團臉書，尋找家屬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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