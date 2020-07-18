手舉牌再爆侵權！李眉蓁稱「支持者自印」　網貼照打臉：眉蓁，他穿著團隊背心

▲李眉蓁再爆侵權，臉書澄清「是支持者自行印製」，但被網友質疑，該舉牌者身穿團隊背心。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／綜合報導

國民黨高雄市長補選戰候選人李眉蓁因發布改編周杰倫歌曲的「高雄Mojito」而引發熱議，後續又因為版權問題下架。沒想到，17日又爆出手舉牌侵權，遭到插畫家留言反應「別再使用」，而李眉蓁同日晚間也在臉書澄清，「支持者自行印製」，但卻有網友提出質疑，表示當時舉著牌子的人穿著競選團隊的背心，懷疑根本就是李眉蓁團隊的人。

李眉蓁近來積極走上街頭，不過有網友發現李眉蓁身邊的手舉牌上，使用了「Misa.Q」的貼圖樣式，而被原創插畫家留言「希望你們不要再使用了，謝謝」。對此，李眉蓁團隊17日晚間在臉書發文澄清，該手舉牌經過團隊查證後，「確認此手舉牌為支持者自行印製，並非競選團隊所準備」。

李眉蓁團隊表示，第一時間就已向作者解釋並取得理解，同時也呼籲支持者，「如有需要眉蓁的的相關圖片可以向我們索取，請勿印製非授權的圖片，謝謝大家」。

不過，臉書粉專「我愛掀馬統」卻提出質疑，表示李眉蓁宣稱是熱情支持者所製作的手舉牌，但仔細一看，拿著該牌子的人是身穿著李眉蓁團隊的背心，質疑根本就是李眉蓁團隊的人，「眉蓁你這次打算怎麼切？」、「可是眉蓁，舉牌者穿著團隊背心…」。

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