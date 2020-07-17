《高雄Mojito》一天下架她哭了！李眉蓁堅持：丹丹以前有廣東粥加皮蛋



▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，17日接受POP RADIO黃暐翰撞新聞的連線專訪，對於使用抖音拍攝《高雄Mojito》競選MV事件，但因為爭議不斷，不到一天就下架，李眉蓁也堅持，丹丹以前有廣東粥，且有加皮蛋。但她也坦言這件事對她打擊很大，也為此哭過。

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁接受訪問時提及，這是場不對等的選舉，時間太短，她需要受注意要得要用創意方式。她說：「自己像小白兔，當議員時得心應手，問政很輕鬆，選民服務也做得非常好，但突然越級打怪，選市長還是有點不能招架，必須用創意、創新讓大家很快認識我。」

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

提及針對近日使用TikTok（抖音）拍攝競選MV，歌詞中一句「早餐到丹丹來碗皮蛋瘦肉粥」，卻遭網友吐槽丹丹菜單中，根本沒有皮蛋瘦肉粥，更被質疑盜用周杰倫的歌。對此，李眉蓁強調，短時間想讓大家知道她是誰，要有媒介，上次選舉一首《漂向北方》衝高點閱率，這次也想用同樣方式，她說：「我有支持度但沒有知名度，沒想到皮蛋瘦肉粥竟造成討論潮，是始料未及。」

主持人黃暐翰追問所以丹丹到底有沒有皮蛋瘦肉粥？李眉蓁說：「丹丹以前有廣東粥，裡面有加皮蛋，丹丹一直有賣粥，現在賣五穀瘦肉粥。」，她說；「網路就是標準的三人成虎，像她這個年紀，應該都吃過丹丹的廣東粥，現在網路上也有兩派說法。」

至於版權爭議？李眉蓁說：「我當過三屆議員，選高雄市長，會沒有版權觀念嗎？一定是溝通好才播放，杰威爾音樂才說我們有溝通，大家想想，我要選市長怎麼會做這種事，我有這麼笨嗎？版權在TikTok（抖音），你上去TikTok看，這首歌已經被改得亂七八糟。」

李眉蓁也開嗓唱起也唱起《高雄Mojito》，甚至PK對手，清唱幾句《紅豆》，但李眉蓁對於競選歌曲事件始終無法釋懷，她坦言拍影片這件事對她打擊有點大，也為此哭過，助理也叫她不要看網路留言，是否看完行程會跑不下去，她認為拍影片比去拜票還辛苦，團隊都曬黑每個變黑人，還被抨擊，真的很難過。