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派出所對面開賭場！「美女荷官」素顏T恤上陣　賭客鼻血狂噴…見警上門臉秒綠

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▲▼美女荷官。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲賭場主打美女荷官，吸引不少賭客上門，當警方上門時，賭客相當錯愕。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、陳韻如／新北報導

李姓男子日前以「美女荷官」為號召，先在北市中山，大同及士林地區一帶開設德州撲克賭場，但因疫情影響，休息了2、3個月後，轉而到三重及蘆洲一帶重起爐灶，吸引了不少為了看美女荷官的賭客前來，儘管美女荷官幾乎脂粉未施，且穿著T恤就上場，賭客仍看得目不轉睛，直到警方上門逮人，賭客還傻眼抱怨「都還沒看夠…」，讓警方相當錯愕。

據了解，李男本就以德州樸克「美女荷官」為號召，在北市中山，大同及士林地區一帶經營賭場，但日前因受到疫情影響，於是休息了2、3個月，而近期亦情趨緩，李男遂將陣地移往新北三重、蘆洲一帶。

▲▼美女荷官。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲賭場主打美女荷官，吸引不少賭客上門，當警方上門時，賭客相當錯愕。（圖／記者陳雕文翻攝）

誇張的是，李男異想天開的認為「最危險即最安全」，竟選在派出所對面的豪宅開設賭場，另還找來同夥充當「步巡監視哨」，在外步巡監控警方出勤狀況，但仍逃不過警方法眼，一舉一動全被掌握，賭場開幕第二天就GG。

三重分局表示，經掌握相關證據，並向檢方取得搜索票後，16日晚間就出動32名警力前往查緝，一舉查獲了賭場老闆李男、美女荷官、2名同夥及17名賭客，並查扣抽頭金6千500元、賭資5萬2千100元、賭具德州撲克籌碼4箱，撲克牌2副，帳冊1本等贓物，全案依賭博罪嫌將李男、美女荷官、2名合夥人送辦，而賭客部分則依社會秩序維護法裁罰。

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