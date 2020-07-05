衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字痛訴：從廁所拖到客廳…6hrs後頂樓墜下亡

▲林女於衛生局大樓頂樓墜落，而她生前曾在臉書揭露真相，讓家屬悲慟不已。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳韻如／新北報導

新北市衛生局一名林姓女員工3日下午5時許失蹤，孰料卻在深夜11時許傳出墜樓，讓家屬相當震驚、悲痛。警方調查，發現林女失蹤前曾在臉書發布一篇千字文，透露自己遭到性侵、欺騙等，她更沉痛寫下，「願用這條命，讓真相浮出檯面。」而目前林女家屬已依留言內容提出告訴，警方將依查扣的通聯資料與事證，釐清案情。

林女的貼文當中，一開始就用著極激烈的文字做開頭，「『如果被車撞了，至少還有一灘爛肉讓人家可憐，而妳呢？連渣都沒有。』」林女提到，自己受到不斷的挑釁與刺激，到最後她妥協，「想到你用強暴，謊言，暴力，背叛毀了我的人生，你卻還有家庭可以回，還有無知的群眾可以靠，而我的傷痛要回歸給誰，沒有我的原諒，你憑什麼可以活得像正常人。」

▲林女當時倒臥在公務車停車格，還撞凹一輛公務車車身鈑金。（圖／記者游宗樺攝）

林女文內提及，「那天他宿醉強暴了我，把我從廁所拖到客廳再扛到房間，他嘴上說著：『再一下下就好』」，清楚地描述了自己遭到性侵的過程，結束後她不斷的崩潰痛哭，而對方一再的下跪道歉，林女甚至心軟答應不公開真相，直到自己閱讀了《房思琪的初戀樂園》，才明白一切。

林女這篇文章共寫下了1539個字，而字字句句中充滿了怨恨、痛苦，「後續他洗白變成愛家愛信仰的形象，但私底下頻頻動作想毀了我，原來人下賤起來，可以這麼沒有極限。」而最後，她決定用激烈手段讓揭開真相，「願用這條命，讓真相浮出檯面。」寫完文章的6個小時後，墜樓身亡，讓家屬悲痛不已。

【林女文章全文】

『如果被車撞了，至少還有一灘爛肉讓人家可憐，而妳呢？連渣都沒有』

謝謝你，在你的不斷挑釁與刺激下，我妥協了。

想到你用強暴，謊言，暴力，背叛毀了我的人生，你卻還有家庭可以回，還有無知的群眾可以靠，而我的傷痛要回歸給誰，沒有我的原諒，你憑什麼可以活得像正常人。

真相講一遍還是會衍生一百種版本，但謊言編造出來的故事是沒有血淚的，而我現在，正撕裂我的傷口呈現給你們。

那天他宿醉強暴了我，把我從廁所拖到客廳再扛到房間，他嘴上說著：『再一下下就好』，但他的動作卻沒有停過，掙扎了一個小時後，他達成了，並且用飛快的速度穿好衣物，說跟家人有約要出去玩，留下一片狼籍的房間與虛脫的我。

隔幾天，我已經不知道哭過幾回，下定決心要離開這些人事物，他卻在凌晨找上我，用眼淚跟下跪跟我懺悔，說真的很喜歡我，一時忍不住，會對我負責，一切他會處理，這幾句話不斷不斷在重複，甚至到現在，我還會在一個不留神時閃過那些畫面，多痛苦就不說了，我依舊只要經過身心科門診或心理諮商所門口都會哭。

我當時為什麼會答應他不會講出去，並保持這種關係乖乖等他處理完？直到離開他後我開始閱讀《房思琪的初戀樂園》，才明白是因為這件事太髒了。

『一個精緻的女孩是不會說出去的，因為太髒了，自尊心往往是一根傷人傷己的針，但在這裡，自尊心會縫起她的嘴。』

『社會對性的禁忌感太方便了，強暴一個女生，全世界都覺得是她自己的錯，連她都覺得是她自己的錯。罪惡感又會把她趕回他身邊。罪惡感是古老而血統純正的牧羊犬。』

我過了好長一段生不如死的日子，要眼睜睜的看著他在人前跟她曬恩愛，在人後各種的對我好向我賠罪，我好像他眷養的狗，雖然他會想盡辦法擠出時間來找我，甚至會向我周遭的好友宣示他會好好愛護我對我負責，但罪惡感還有羞愧感每晚都在向我討債，他卻躺在她的床上入眠。我曾經問過他：『為什麼我每天過得那麼痛苦，你卻好像局外人』，他說，因為他愛我，心裡多痛苦都不會讓我知道，他的目的是與我一起安全下莊。（沒想到他達成了，只是他一個人的安全下莊。）

日子久了，他極致的佔有慾開始發揮，只要我跟男生有聊天或吃飯，他就會抓狂，從一開始的爭吵，威脅，到最後的動手，渣男行徑他一樣沒缺少。我開始害怕單獨空間的相處，不管是在家裡或飯店，我的求救聲只會被他的手掌掩蓋，而我的身體就像玩偶一樣，盡情的推打拖拉。能想像嗎，好不容易掙扎到房間門口開門爬出去，卻又硬生生的被人勾著脖子掩著嘴的拖回房。竟然在我的人生中真實上演，且後遺症是，我沒有辦法再接受男生靠太近，稍微一個肢體動作，就需要用強大的意志力壓抑那份不適感。一次又一次，每一次的事件結束他都會對我更好，下跪這個手段已經變成像說句對不起一樣簡單。

『這種糖衣包裹的恐怖關係一直在持續，但思想是一種多麽偉大的東西，我要更愛他，否則我太痛苦了。』

直到那天，有徵信社找上了我，拿著照片告訴我另一個女孩的存在，她希望我退出，成全他們，腦袋瞬間清醒，原來我不過是他想要休閒娛樂時的樂子，那天我毅然決然地離開他，從他每天挽留的電話簡訊，留在我車上的出差禮物，甚至到我工作地點等我下班，堵在家附近，在後面聲聲追趕大喊北鼻，搞到我家附近的守衛隊出面等脫序事蹟，荒唐就在她也被徵信社找到下落幕。

後續他洗白變成愛家愛信仰的形象，但私底下頻頻動作想毀了我，原來人下賤起來，可以這麼沒有極限。

不奢望誰能理解，但當這件事情有天發生在你們或你們親人身上時，再來跟我談那些事不關己的評論吧，現在對我而言，憎恨是我每天需要面對共存的情緒。

『誠實的人是沒辦法幸福的』，他或他們，可能很幸福吧

。

你們贏了

要跟這些記憶共存好難，

我知道很多人愛我，但我恨我自己，

願用這條命，讓真相浮出檯面。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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