台中熊貓外送員才「上工1hr」！突停路邊昏倒跌花圃命危　foodpanda回應了

▲台中熊貓外送員暈倒，熊貓公司稍早發表回應。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、蕭筠／台中報導

台中市17日體感溫度直飆41度，而一名24歲熊貓外送員疑似身體不適，中午12時30分將機車停放路邊，卻突然向右倒下，接著失去呼吸心跳，送醫後恢復生命跡象，但仍未脫離險境，仍在觀察中。對此，熊貓公司表示，「看到外送夥伴昏倒時十分痛心，公司已即時與家屬聯繫，並將提供必要協助。」

這起事件發生在17日中午，一名外送員疑似因為身體不適，將機車停放路邊時，整個人突然開始搖晃，接著向右倒下，跌進花圃內，隨後失去生命跡象，經搶救後仍未脫離險境，仍在加護病房觀察中。

▲熊貓公司表示，目前以及時與家屬聯繫，並將提供必要協助。（圖／記者李忠憲翻攝）

對此，熊貓公司回應，根據該外送員的上下線時段顯示，他通常會休息滿8小時後重新上線，而17日他自11時30分開始外送，但1個小時後就傳出昏倒，「我們看到外送夥伴昏倒時十分痛心，公司已即時與家屬聯繫，並將提供必要協助。」

熊貓公司提到，為了確保外送夥伴的健康，自7月起已積極向每位夥伴推播面對高溫時的應變措施，包含定時補充水分，透過穿著保持涼爽等。同時，也為外送夥伴在全台簽訂了上千特約商店，有不少店家也提供了免費的水及休息空間，讓外送夥伴在送餐途中，能有個地方補充水費及休息。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字痛訴：從廁所拖到客廳…6hrs後頂樓墜下亡

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面…濃煙大火瞬間炸出 2飛官殉職

派出所對面開賭場！「美女荷官」素顏T恤上陣 賭客鼻血狂噴…見警上門臉秒綠