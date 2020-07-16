競選MV下架爭議未停　李眉蓁先哽咽道歉再激動反轟：1450躲背後打壓





▲國民黨市長補選參候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨市長補選候選人李眉蓁15日推出改編自周杰倫歌曲的「高雄Mojito」，卻因版權爭議不到一天就下架。陳其邁陣營發言人林智鴻要李眉蓁公開道歉，但李眉蓁16日激動回應回應：「杰威爾公司都沒有告我侵權，你們這些1450躲在背後打壓我們到底算什麼？」

▲國民黨市長補選參候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市長候選人李眉蓁15日凌晨發表改競選MV，卻因版權爭議以及歌詞內容部分有誤，不到一天就下架。陳其邁陣營發言人林智鴻，透過臉書要李眉蓁公開道歉，認為「從韓國瑜到李眉蓁，國民黨是越混越回去，韓國瑜至少還有原創作品『高雄發大財』，以及和外國歌手合作行銷高雄，如今李眉蓁卻是直接拿別人的作品來用，絲毫不懂什麼叫做尊重，一如國民黨對待高雄的態度。」

李眉蓁16日受訪被問到有關MV下架等議題，甚至被陳其邁陣營要求道歉，李眉蓁先解釋：「針對昨天影片的事情，原先目的是想要宣傳高雄，MV的背景都是在高雄，因為這首歌的節奏輕快，讓人聽起來很舒服，所以我們一開始就跟杰威爾公司接洽拍MV的部份，他們的聲明稿講得很清楚，從TikTok平台播出就沒有版權問題，這部份杰威爾公司已經解釋非常清楚，一開始造成這麼大的風波，我也真的對大家非常抱歉，也對音樂創作作者很抱歉，讓他們捲入政治紛擾，我也感謝杰威爾公司在聲明稿上有說出當初的事實。」

但她越講越激動，怒氣沖沖接著說：「我們現在的團隊都是年輕人，都是很正向的工讀生，在政治的打壓上，我李眉蓁被打壓，我ok，但我的工作人員遭受這樣的抹黑，1450躲到背後打壓我的工讀生、打壓我們的團隊，不知道躲在背後的1450你們到底算什麼？然後杰威爾公司都沒有告我侵權，你們1450憑什麼說我們怎麼樣？你們躲在背後帶風向到底是要對我們社會造成多大影響？」，提到團隊被打壓時，李眉蓁也語帶哽咽。