1450你們到底算什麼！李眉蓁侵權周杰倫MV下架落淚　「邁當勞」叔叔說話了　　

▲李眉蓁選舉MV爆侵權爭議。（圖／李眉蓁競選辦公室提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁發表選舉MV，但沒想到卻引發侵權爭議，最後下架！對此記者詢問民進黨籍市長補選人陳其邁，他說，要注意著作權的使用，才不會侵害到音樂人的權益，這要提醒！

陳其邁在16日接受媒體採訪時，被問到「MV版權有侵權問題自己下架，可是她剛剛受訪時候語帶哽咽說都是1450在攻擊她的工讀生，這點你怎麼看」？陳其邁回答：「選舉過程都會用到歌曲，候選人還是要特別注意對著作權人的尊重，也要注意在使用影音，著作權的權利有很多種，重製權、公開播送權等等，還是要注意著作權的使用，才不會侵害到音樂人的權益，這個還是要提醒」。

▲李眉蓁選舉MV爆侵權爭議，陳其邁給過來人經驗 。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

陳其邁說，他不會推出競選MV，因為今年實在太趕了，所以會選擇跟候選人特性比較像的：「候選人在競選造勢的活動，包括歌曲或文宣品，也要跟候選人特質和參選理念、價值或政策吻合，政策是真正的內容、是牛肉，歌曲只是行銷的方法，所以名符其實、實實在在的做事，選民才會接受。我們過去歌曲的選擇，包括2018年的，今年實在是時間太趕了」。

▲李眉蓁選舉MV爆侵權爭議，陳其邁給過來人經驗 。（圖／陳其邁競選辦公室提供）