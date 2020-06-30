蔡英文談廢考監院時程表：要看朝野凝聚共識的進度





▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立法院黨團28日占領立法院議場，要求退回監察院人事案、撤換陳菊出任監察院長一職，原稱要占領三天三夜，最後僅維持20小時就散會，不過，藍營還是持續嗆聲要蔡英文趕快廢除考試院、監察院。總統蔡英文30日受訪時回應強調，廢除考監兩院確實是民進黨一貫主張，但時程要看朝野凝聚共識的進度。

蔡英文30日受訪時表示，這確實是民進黨長年主張，廢考監兩院工程滿浩大、需要修憲，目前已經組了一個工作小組，進行修憲必須考慮很多事情，正在整理當中，希望下個會期 修憲委員會召開的時候，可以提出看法跟提案，也希望朝野政黨都可以參加討論，讓國家機制可以更符合未來的需求。

至於時程，蔡英文強調要看朝野之間對整個問題討論的進度、凝聚共識的進度，「畢竟要修憲，修憲完成之前、所有準備工作完成之前，現行的考試監察還是行使很多國家職能，過渡期間還是要繼續下去，這就是為何遵從大法官指示，現階段還是要提名監委、考試委員，讓它能夠在過渡期間繼續運作。」

另外面對媒體提問ECFA十年期限後續，蔡英文回應要持續觀察中國大陸的態度。

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