年節裝置吸睛！插畫氣偶現身百貨　引人潮駐足合影

▲中友百貨近日在館外與館內空間，設置多處結合插畫元素的年節裝置，吸引不少民眾前來拍照留念。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

農曆新年將近，台中市區年節氣氛逐漸升溫。位於北區的中友百貨近日在館外與館內空間，設置多處結合插畫元素的年節裝置，吸引不少民眾前來拍照留念。其中，與人氣插畫家 KINGJUN 合作的「蠢兔」造型氣偶，高約四公尺，圓潤可愛的外型一亮相，便成為民眾走春、打卡的新亮點。

不少家長帶著孩子、年輕族群相約合影，氣偶前人潮不時聚集，手機快門聲此起彼落。百貨館內C棟12樓也同步規劃相關主題佈置，從入口動線到拍照背景，呼應年節視覺，讓民眾在逛街途中，多了停下腳步欣賞與拍照的空間。

昨日開始，適逢百貨推出會員限定活動，開店前便可見排隊人潮，現場氣氛熱絡。百貨表示，年節期間人流明顯增加，除購物需求外，許多民眾也把百貨空間視為走春的一站，結合裝置藝術與節慶氛圍，成為城市生活的一部分。

觀察現場，除了購物客群，也有不少民眾純粹為拍照而來，拍完照後再順道逛街、用餐，形成假日前後常見的消費與休閒交錯景象。插畫角色的視覺吸引力，讓年節裝置不只服務消費行為，也成為市區街景的一環。

隨著農曆年腳步逼近，百貨商場、街區與公共空間紛紛換上年節樣貌，透過裝置藝術、拍照點與人潮互動，為城市增添節慶氣息，也讓民眾在採買年貨之餘，留下屬於過年的生活記憶。中友百貨企劃處經理簡聰政表示，今年透過與 KINGJUN 的深度合作，結合藝術視覺、會員專屬體驗與實質消費回饋，希望讓消費者在購物之餘，也能感受到滿滿年節幸福感，一起迎接喜氣洋洋的新年。

▲昨日同步登場的金級會員專屬新春福袋，20分鐘完售，聯名行李箱引爆話題，掀起搶購熱潮。（圖／記者游瓊華翻攝）