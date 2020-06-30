檢察官辦曲棍球案無疏失！劍青檢改點名這名監委「淪政治打手干預個案」

▲劍青檢改聲援遭彈劾的檢察官陳隆翔，質疑監委淪為政治權貴的打手，干預司法個案。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台中地檢署檢察官陳隆翔，因為過去承辦「曲棍球協會詐領補助款案」，認定協會理事長林滄敏未涉案，立委段宜康陳情後，監察院以不符辦案程序等理由，通過彈劾陳隆翔，但公懲會30日判決檢察官辦案無疏失，不懲戒，對此，劍青檢改發出聲明，要求立院查明監委不當施壓的事件始末，不要讓監委淪為政治打手，干預司法個案。

劍青檢改30日聲明全文如下

請立院嚴審監委查明始末 勿護航監委淪破壞司法獨立幫兇

一、今(30)日司法院職務法庭判決陳隆翔檢察官不受懲戒，係正確判決，守護憲法所賦予之司法獨立，並凸顯出監察院近年多次淪為政治打手，甚至受政客權貴囑託，利用彈劾司法官員之手段，遂行干預個案，破壞司法獨立之問題。

二、本次臺中陳檢察官受監委不當施壓疑為特定案件翻案之事件，據已披露資料顯示，監察委員高涌誠在約詢過程中甚至揚言：曲棍球案已緩起訴確定，要能翻案、重啟偵查的方式之一，就是將檢察官彈劾。此部分真相未明，惟已顯現近年來監察委員基於黨派或特定立場，喪失客觀中立性之高度疑慮。

三、新一屆監委人選甫經總統提名，近日將送立法院審查。現任高涌誠委員有上述重大爭議，竟又經總統提名，未來是否將繼續不當干預司法核心與個案？請立法院從嚴審查，問明該案始末；尤其，請執政黨立院黨團真正把關，捍衛司法獨立，莫一昧護航淪為橡皮圖章，成為少數監委遂行政治打手之幫兇。

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