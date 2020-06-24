高雄市長補選「藍綠白」今登記完成　倒數51天三腳督大戰開打

▲高雄市長補選候選人，由左至右為民進黨候選人陳其邁、國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政。（組合圖／記者洪正達攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長補選8月15日投票，國民黨23日宣布徵召高雄市議員李眉蓁，對戰前行政院副院長陳其邁，民眾黨則是在晚間宣布徵召市議員吳益政參選，形成「藍綠白」三腳督的戰況，距離投票日僅剩下51天。吳益政24日上午9時登記參選、陳其邁9時45分辦理登記、李眉蓁11時登記參選。

親民黨籍的吳益政與民眾黨友好，原擬尋求藍、白支持再以無黨籍投入高雄市長補選，但是在確定國民黨徵召李眉蓁參選後，吳益政同意接受民眾黨徵召，代表民眾黨參選高雄市長，但仍會保留親民黨籍。

前高雄市長韓國瑜被罷免之後，民進黨定調就是由陳其邁出戰。陳其邁自從辭去行政院副院長一職後，積極走訪基層，每天都有「鐵人行程」，跑早市、登山會山友，就怕跟2018年一樣因為輕敵輸給韓國瑜。

國民黨在徵詢的過程中一波三折，本來勸進有「換肝之父」稱號的長庚醫院名譽院長陳肇隆出馬角逐市長補選，黨內人士證實確有此事，但陳肇隆第一時間已婉拒，最後敲定形象清新、三連霸的市議員李眉蓁披掛上陣。

吳益政24日則在臉書發文指出，很短時間內決定參選，主要是想藉由參選凸顯高雄市財政困難的結構問題。他還喊話，中央只要填補高雄新台幣800億元統籌分配款差額，「我退選、幫陳其邁助選都可以！」

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