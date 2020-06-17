民進黨宣布徵召陳其邁補選高雄市長...他在這一刻哽咽了

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

高雄市長補選8月15日將舉行投票，民進黨17日下午召開記者會宣布，黨中常委一致通過，正式宣布徵召已經辭去行政院副院長的陳其邁，代表綠營投入補選戰。陳其邁會後受訪時透露，自己在中常會中接受徵召時哽咽了，他也承諾就算爬也要爬回高雄打拚、為市民努力。

民進黨中常會17日確定徵召行政院副院長陳其邁出戰高雄市長補選。據與會者轉述，在會中提名之後，陳其邁致詞回應時，講到哽咽，向黨員同志們誓言，他用爬的也要爬回高雄打拚，突如其來激動的情緒，讓在座的大家都愣住。

陳其邁受訪時提到自己的心情，「高雄是我的故鄉，回到故鄉服務是很快樂的一件事情，我在行政院這段時間見證台灣在國際競爭的腳步，希望高雄同樣往前發展，作為高雄子弟的心情，剛剛常會宣布徵召我時哽咽了，我希望我的高雄可以更好。」





▲民進黨中常會，主席蔡英文徵召陳其邁投入高雄市長補選。（圖／記者林敬旻攝）

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