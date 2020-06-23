藍營徵召李眉蓁迎戰！無緣爭取補選...正港「韓家軍」說話了

▲曹桓榮日前才到選委會領表 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選登記24日截止，民進黨已確定由行政院前副院長陳其邁參選，而國民黨23日17時由秘書長李乾龍正式宣布，將徵召高雄市第三選區（左營、楠梓）議員李眉蓁（41歲）參與補選，而高雄市前民政局長曹桓榮，也曾表態投入高雄市長補選，但最後無緣代表韓家軍出線，曹桓榮則表示：「團結一致贏回高雄，全力支持黨候選人」。

國民黨23日17時由秘書長李乾龍正式宣布，將徵召高雄市第三選區（左營、楠梓）議員李眉蓁（41歲）參選。李乾龍表示，李乾龍解釋，徵選小組鎖定一位高雄在地，認同高雄的地方人士，黨中央做過民調，李眉蓁在中間選民、年輕選民的爆發力高，這是主要選擇她參選的原因。

而高雄市前民政局長曹桓榮，也曾表態投入高雄市長補選，認為自己符合在地、年輕、有經驗的社會期待，但最後無緣代表韓家軍出線，曹桓榮則表示：「感恩感謝祝福加油，團結一致贏回高雄，全力支持黨候選人」。

李眉蓁為國立中山大學大陸研究所碩士，2010年以國民黨籍當選為縣市合併後的第1屆高雄市議員，當時是高雄市議會最年輕的議員，獲得好評，2014年和2018年成功連任議員，對高雄相當熟悉，被視為高雄藍營青壯派，目前還擔任國民黨高雄市青工總會長，她的父親是前市議員、現任高雄果菜公司總經理李榮宗。