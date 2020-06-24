高雄市長補選「領表登記最後1天」！陳其邁上午現身…粉絲狂喊：你是我的菜

▲陳其邁在民進黨籍立委等人陪同下領表登記。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達、戴若涵／高雄報導

前高雄市長韓國瑜6日被以93萬9090的票數罷免，市長懸缺將於8月15日進行補選！對此，國民黨徵召「三連霸女議員」李眉蓁，民進黨派出前行政院副院長陳其邁，民眾黨則趕在登記截止前一天敲定派出高雄市議員吳益政出戰，形成三強鼎立的戰局。24日上午3人將陸續前往高市選委會辦理登記。

民眾黨23日晚間敲定，徵召親民黨籍高雄市議員吳益政參選，火速展開準備工作。據了解，雙方團隊盤點了高雄目前的問題，初步定調選戰將主打「環保、好經濟」，另外，由於吳益政5屆議員任期都相當關注環保，將緊扣環保主題，同時也已著手撰寫政見。24日上午9時許，吳益政在立委蔡璧如、張其祿的陪同下，現身選委會領表登記。

▲▼吳益政將代表民眾黨參戰高雄市長補選 。（圖／記者洪正達攝，下同）

曾參與2018年高雄市長選舉失利的陳其邁，17日接受民進黨徵召投入高雄市長補選，19日卸下行政院副院長的職務，專心「回鄉」拚選戰。24日上午9時45分，在民進黨籍議員、立委的陪同下，他正式登記參選，場外還有熱情粉絲一見他就狂喊，「陳其邁你是我的菜！」

▲▼陳其邁現身高雄選委會，見熱情粉絲也回以手指愛心。（圖／記者洪正達攝）

至於國民黨「三連霸女議員」李眉蓁則預計在上午11時前往登記。

【1104更新】

李眉蓁是高雄第三選區（左營、楠梓）的「三連霸議員」，符合「年輕、在地」等條件，加上她外型亮眼、形象清新，父親李榮宗又是高雄果菜運銷公司總經理，與韓國瑜是多年好友，當年韓國瑜選市長時，父女倆也不遺餘力助選。稍早李眉蓁由由國民黨議員謝龍介、王育敏等人陪同到場登記。

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