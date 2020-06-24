曝藍白合作破局內幕！吳益政怒「我很生氣」　披民眾黨戰袍登記搶頭香　



▲吳益政登記參選。（圖／記者洪正達攝，下同）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長補選登記24日截止，民進黨已確定由行政院前副院長陳其邁參選，而國民黨徵召高雄市第三選區（左營、楠梓）議員李眉蓁參與補選，民眾黨則徵召吳益政參選高雄市長。吳益政受訪時對於「藍白合作」破局也做出回應，他說國民黨停留政黨內部紛爭，以及第一大黨在野矜持，不願做這件事、也沒回應，坦白說很生氣。





▲吳益政由立委蔡壁如、張其祿陪同下，至選委會登記。

高雄市長補選民進黨確定由陳其邁出線，而國民黨公布徵召高雄市議員李眉蓁，確定「藍白合作」破局，而24日就是登記截止日，但在24日截止登記前一晚，台灣民眾黨決定推出人選，徵召高雄市議員吳益政參加補選，形成「藍綠白」三方戰局，吳益政24日一早由立委蔡壁如、張其祿陪同下，至選委會登記。

吳益政提到，原本都是建議找無黨籍，或是國民黨以及民眾黨等在野共推一人，就大家都認可的，包括高醫院長侯明鋒都有詢問過，直到昨天到行政院開會，才決定與民眾黨合作，出馬參選。





他也說，國民黨在這個過程當中，除了議長補選的議題，內部本身也不好整合，以前國民黨習慣中央做決定，根本就不會問在地的議員的意見，因此宣告「藍白合作」破裂。吳益政表示，這段時間民眾黨做很多努力，但國民黨沒有具體回應，處於弱勢政黨應該要合作才有機會，結果國民黨停留政黨內部紛爭，以及第一大黨在野矜持，不願做這件事、也沒回應，「坦白說我很生氣，我們希望高雄能夠好好談這個問題，不一定是我們出來選或是幫忙都沒問題，可是他們還是不願意去談，所以柯市長說你就出來參選，一開始堅持無黨籍，因為政黨在台灣的政黨對立太厲害了，你還沒問題的時候先問你是哪一邊的，國民黨不理，但2018年以無黨身分努力，以第三勢力出來競爭，發現沒有政黨支援還是很困難。」

至於對於選情有無信心？吳益政說，「如果高雄市民覺醒，願意談問題，我就有機會，如果要回到還是鬥爭，還是政黨的私利，坦白我是沒機會。」