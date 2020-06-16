「女版連勝文」參選高雄？　吳怡玎持股2億身家雄厚

▲立委吳怡玎。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

前高雄市長韓國瑜被罷免後，國民黨啟動補選計畫，希望推出形象清新的人選，讓市民耳目一新，相中不分區立委吳怡玎。監察院公職候選人財產申報也掀出吳怡玎身家雄厚。

吳怡玎現年40歲，出生高雄，畢業於雄女、台大工商管理系，大四遠赴英國當交換學生，並取得南安普敦大學運籌碩士、倫敦帝國理工學院統計博士。曾任高盛集團副總裁，2020立委選舉名列國民黨不分區不單第9名，並順利當選第10屆立委。

吳怡玎是政二代，母親陳瓊秋曾任國民黨中常委，曾參選高雄縣議員、名列2012年不分區立委第32名，但都沒當選；其父親吳光訓曾代表國民黨任職立委，也參選過高雄縣長，但沒當選，2008年以些微差距敗給陳啟昱，競選連任失利後淡出政壇。吳光訓曾涉及炒股案，雖獲判無罪，但當時判決書上明文寫出，吳光訓擔心違約交割，要求以家人吳怡玎等人的帳戶進行交易，吳怡玎被當人頭買賣股票。

吳光訓對此回應「這判無罪的事情就不要再提了，我們是投資股票，不是炒股票，不一樣。」但攤開監察院公布的財產申報，吳怡玎名下不動產土地25筆，僅1筆為買賣，其餘都是繼承，另有建物1筆，在倫敦有房產，存款2425萬9600元，旗下擁有上市櫃公司股票市價2億1286萬8274元。由於吳怡玎持有市價2億多元股票，被外界形容為「股神」，還有網友拿她跟國民黨中央委員連勝文比較，戲稱她為「女版連勝文」。

▼吳怡玎的財產申報。（圖／翻攝監察院官網）