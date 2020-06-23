快訊／國民黨正式徵召李眉蓁參選高雄　出線原因曝光！

▲國民黨高雄市議員李眉蓁（右）。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長補選登記24日截止，民進黨已確定由行政院前副院長陳其邁參選，但對國民黨而言是相當艱辛的一役。國民黨23日17時由秘書長李乾龍正式宣布，將徵召高雄市第三選區（左營、楠梓）議員李眉蓁（41歲）參選。

李乾龍解釋，徵選小組鎖定一位高雄在地，認同高雄的地方人士，黨中央做過民調，李眉蓁在中間選民、年輕選民的爆發力高，這是主要選擇她參選的原因。

▲國民黨公布高雄補選人選。（圖／記者徐斌慎攝）

李眉蓁為國立中山大學大陸研究所碩士，2010年以國民黨籍當選為縣市合併後的第1屆高雄市議員，當時是高雄市議會最年輕的議員，獲得好評，2014年和2018年成功連任議員，對高雄相當熟悉，被視為高雄藍營青壯派，目前還擔任國民黨高雄市青工總會長。

藍營人士認為，李眉蓁出線的關鍵，其父李榮宗是一大因素。李榮宗橫跨藍綠兩方的人脈和資源，屆時會是李眉蓁參選時的一大助力。此外，地方議員搶著表態，李眉蓁出線是黨內各派系妥協的最大公約數。

國民黨本週三（24日）移師高雄舉辦行動中常會，將在會中通過李眉蓁的徵召案。





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