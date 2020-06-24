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三連霸議員李眉蓁「絕對是好人選」　侯友宜：跳脫國民黨傳統思維

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▲侯友宜接受新北市議會總質詢。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜接受新北市議會總質詢。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對國民黨徵召高雄市議員李眉蓁征戰高雄補選，新北市長侯友宜24日上午主持防疫會議後受訪表示，李眉蓁在高雄市已經是三連霸市議員，年輕有為、在地、活潑、有創意，絕對是一個好的人選，這樣的人選跳脫出傳統的國民黨思維，過去都一定要找資深的，或是一定要找民氣旺的，樂見黨做出重新定位與改變。

侯友宜說，只要大家能夠讓有創意、活力、接地氣的年輕人能夠全部站出來，爆發出戰鬥力，能夠贏得高雄市民的信賴，國民黨就有機會再度為高雄市來服務，會更加的團結在一起，全黨支持李眉蓁市議員爭取高雄市長，讓國民黨有機會再度為高雄來創造更好的明天。

高雄市長補選登記24日截止，民進黨已確定由行政院前副院長陳其邁參選，但對國民黨而言是相當艱辛的一役。國民黨徵召高雄市第三選區（左營、楠梓）議員李眉蓁（41歲）參選。

國民黨徵召小組召集人、秘書長李乾龍表示，徵選李眉蓁主要是因為鎖定高雄在地，且認同高雄的地方人士，黨中央在事前也做過民調，李眉蓁在中間選民、年輕選民的爆發力高，這是主要選擇她參選的原因。

李眉蓁為國立中山大學大陸研究所碩士，2010年以國民黨籍當選為縣市合併後的第1屆高雄市議員，當時是高雄市議會最年輕的議員，獲得好評，2014年和2018年成功連任議員，對高雄相當熟悉，被視為高雄藍營青壯派，目前還擔任國民黨高雄市青工總會長。

藍營人士認為，李眉蓁出線的關鍵，其父李榮宗是一大因素。李榮宗橫跨藍綠兩方的人脈和資源，屆時會是李眉蓁參選時的一大助力。此外，地方議員搶著表態，李眉蓁出線是黨內各派系妥協的最大公約數。

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