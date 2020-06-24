8／15高雄輔選李眉蓁？　侯友宜：我不會忘了我是黨員

▲侯友宜接受新北市議會總質詢。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

民進黨新北市議員張志豪24日在市議會總質詢時問新北市長侯友宜，8月15日高雄補選會不會去高雄站台？侯友宜回應，他一切會以市政為優先，但若有餘力他必須扮演好黨員的角色，「我不會忘了我是黨員」

高雄市長補選登記24日截止，民進黨已確定由行政院前副院長陳其邁參選，但對國民黨而言是相當艱辛的一役。國民黨徵召高雄市第三選區（左營、楠梓）議員李眉蓁（41歲）參選。

國民黨徵召小組召集人、秘書長李乾龍表示，徵選李眉蓁主要是因為鎖定高雄在地，且認同高雄的地方人士，黨中央在事前也做過民調，李眉蓁在中間選民、年輕選民的爆發力高，這是主要選擇她參選的原因。

李眉蓁為國立中山大學大陸研究所碩士，2010年以國民黨籍當選為縣市合併後的第1屆高雄市議員，當時是高雄市議會最年輕的議員，獲得好評，2014年和2018年成功連任議員，對高雄相當熟悉，被視為高雄藍營青壯派，目前還擔任國民黨高雄市青工總會長。

藍營人士認為，李眉蓁出線的關鍵，其父李榮宗是一大因素。李榮宗橫跨藍綠兩方的人脈和資源，屆時會是李眉蓁參選時的一大助力。此外，地方議員搶著表態，李眉蓁出線是黨內各派系妥協的最大公約數。

面對議員詢問8月是否會去高雄輔選李眉蓁，侯友宜則回應，他一切會以市政為優先，在有餘力之下，他也必須要扮演好黨員的角色，「我不會忘了我是黨員」，會盡到該盡的責任。