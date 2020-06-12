王浩宇收「兩顆子彈」 民進黨籲停止消費逝者！譴責煽動仇恨與暴力威脅





▲桃園市民進黨市議員王浩宇12日在臉書貼文「收到2顆子彈」。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

桃園市民進黨籍市議員王浩宇12日在臉書貼文，「剛剛收到兩顆子彈，恐嚇意味相當濃厚」。對此，民進黨發言人顏若方強調，呼籲停止消費逝者，同時也譴責煽動仇恨與暴力威脅。

高雄市議會議長許崑源逝世，政壇爭議不斷。王浩宇指出，最初根本無意對議長不敬，但這幾天藍營媒體的操弄、韓粉的抗議，卻把社會的對立再次激發起來；中壢警方獲悉後已積極介入偵辦，並派員保護議員人身安全，同時將相關信件及子彈送警察局鑑識中心採證。

針對有韓粉直播主與部分國民黨民代煽動民眾，到民進黨台北市議員梁文傑與桃園市議員王浩宇服務處丟雞蛋、撒冥紙抗議，12日又傳出王浩宇收到「兩顆子彈」的恐嚇威脅，民進黨發言人顏若芳表示，對於許崑源議長逝世，民進黨已在第一時間表達哀悼之意，也希望家屬節哀保重，並呼籲各黨派的支持者都應該保持理性、冷靜。

顏若芳強調，任何團體或人士都不應該消費逝者，不該借勢煽動製造爭端，更不容許暴力威脅，「我們呼籲警方對於王浩宇議員收到子彈恐嚇一事，應儘速偵辦，勿枉勿縱，避免有心人士刻意煽動。」

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