　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／靈堂弔唁許崑源...卻被罵到「爆哭+雙眼腫」掩面離場！黃捷沉澱1天回應了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林昱萱／高雄報導

時代力量議員黃捷到高雄市議長許崑源靈前上香致意，離開時卻掩面痛哭，外傳是被高雄市法制局長吳秋麗嗆聲「你可以不用來」，因此備感委屈。對此，事隔一天後，黃捷也在臉書發文表示，「謝謝大家昨天溫暖的關心，我沒事，還是要儘快打起精神戮力於公，協助城市回歸正常運作。」

▲黃捷現身許崑源靈堂哭了。（圖／記者張榮恩攝）

▲黃捷現身許崑源靈堂哭了。（圖／記者張榮恩攝）

黃捷對於昨天一事並未多談，在臉書上發表的是和議會相關的消息，而她提到，「昨天得知議會即將黨團協商，國民黨團竟預計將6/11-6/28的議程先休會，就直接進二三讀接著到7/10定期大會閉幕。這樣調整，等於把剩下的民政部門、社政部門質詢及原本到7/22長達一個月的市長總質詢全部都砍掉，形同於把議員反映地方問題的權利通通收回。」

▲黃捷現身許崑源靈堂哭了。（圖／記者張榮恩攝）

黃捷表示，「我要呼籲議會，6/12前中選會就會公告韓市長解職，讓代理市長與新局處長到任並準備後，就應該讓議會復會，並把剩下的部門與總質詢進行完畢，這才是議會與議員應盡的義務與責任。議員的質詢也是能讓新市府團隊快速進入狀況的一環，議會不應該自我閹割質詢權。」

黃捷也提到，「史上第一次地方首長被罷免，議會如何因應，全台灣都在看，也會做為未來台灣地方自治史上的里程碑。」而她也提到，「做為議會多數黨的中國國民黨如此草率變更議程，只因為韓市長解職就趁機偷懶，提早結束大會，實在無法接受！請中國國民黨的議員明白，質詢是議員的工作，也是市民託付給議員的責任，莫再失職！」

【更多新聞】

快訊／市府前拍畢業照...韓國瑜表情僵：我笑不出來！　韓粉狂吼「您委屈了」

市政會議前先拜會黃昭順...媒體追問「補選+訴訟」！韓國瑜低調回應了

快訊／最後一次市政會議...韓國瑜「沒簽名」就進場！低調不發一語

ET快訊
台灣網紅吳夢夢進軍SOD「激情上空照」曝光！　158字洩拍片
快訊／基隆房東催繳欠租房客　一開門見「夫妻擁抱身亡」
快訊／共軍多架蘇愷30戰機進入台灣西南空域
「推翻暴政！假博士滾下台」杏仁哥號召周六上凱道：還韓國瑜公道
被判74年8月定讞　前立委「入監前一天失聯」！家屬：不知他去
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷韓衝破40%…是埃佛勒斯峰啊！　段宜康：韓國瑜好歹也向大家說聲對不起

朱立倫有意投入高雄市長補選？　林奕華：願意承擔是好事情

罷免王浩宇聲浪掀起！中壢人「怒揭3罪狀」曝本性：很會包裝自己

快訊／第一例「永遠的榮譽議長」！高雄市議會無異議通過聘任許崑源

快訊／國防部證實：美國C-40軍機有依程序申請飛過我國領土

快訊／共軍多架蘇愷30戰機進入台灣西南空域

經黨主席同意還被停權2年 　徐正文嗆國民黨：打自己人最行

請假缺席市議會備詢　高市工務局長：將解職的政務官備詢有意義嗎？

中選會駁：開票所管理員拿一疊同意票為假消息　一定會法辦

新北市宣布住院確診病患「歸0」　最後一位苦熬71天出院！

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

吳朋奉大哥一路好走..　吳念真憾「我們來不及參與最好的部分」

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

李光洙.孫浩俊搶當助手怨「這裡欺負新人」　「美白」鮑魚過頭...車勝元：你放漂白劑嗎？

秦媽媽亂暗示兒子讚美伊能靜　秦昊傻眼「餐廳菜好吃怎誇？」

罷韓衝破40%…是埃佛勒斯峰啊！　段宜康：韓國瑜好歹也向大家說聲對不起

朱立倫有意投入高雄市長補選？　林奕華：願意承擔是好事情

罷免王浩宇聲浪掀起！中壢人「怒揭3罪狀」曝本性：很會包裝自己

快訊／第一例「永遠的榮譽議長」！高雄市議會無異議通過聘任許崑源

快訊／國防部證實：美國C-40軍機有依程序申請飛過我國領土

快訊／共軍多架蘇愷30戰機進入台灣西南空域

經黨主席同意還被停權2年 　徐正文嗆國民黨：打自己人最行

請假缺席市議會備詢　高市工務局長：將解職的政務官備詢有意義嗎？

中選會駁：開票所管理員拿一疊同意票為假消息　一定會法辦

新北市宣布住院確診病患「歸0」　最後一位苦熬71天出院！

只要不放棄沒有辦不到的事！　視聽障生黃靖騰擔淡大畢業生致詞

通知顯示愛犬活動中！　她開攝影機超心疼...悲情嗷嗚聲迴盪

玉山盃／吳秉恩連兩天強救援　桃園市延長賽突破奪冠

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

罷韓衝破40%…是埃佛勒斯峰啊！　段宜康：韓國瑜好歹也向大家說聲對不起

紅T眼鏡男潛三重湯城園偷拍OL如廁　她驚嚇尖叫竟被強摀嘴...變態狼落跑了

朱立倫有意投入高雄市長補選？　林奕華：願意承擔是好事情

和女友分手27歲男爬上高壓電線　「高空走鋼絲」8小時耗盡體力求救

有神快拜！BMW M8 Coupe、Gran Coupe「888萬元」起開帥又開快

放風景點＋1！新北4.5公頃農場「餵動物、釣螯蝦」門票100元玩整天

政治熱門新聞

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

關鍵30天還有2條路可走　韓國瑜若勝訴將恢復市長職務

罷免票減掉陳其邁市長得票　名嘴大驚：19萬票哪來的？

快訊／共軍多架蘇愷30戰機進入台灣西南空域

「假博士滾下台」　杏仁哥號召上凱道：還韓國瑜公道

臉書遭網友瘋狂出征！王浩宇曝內幕

黃捷弔唁許崑源「大哭原因曝光」

選罷法2個漏洞　游淑慧：罷免陳柏惟只要X萬票

「法制局長竟在靈堂開嗆黃捷」　邱顯智：這要怎樣教小孩

即／韓國瑜自嘲：我笑不出來啊！

白眼女神2度遇罷免關卡！罷捷連署首日衝600份　

被罵到「爆淚大哭」掩面離場　黃捷回應了

李柏毅：罷捷只需7萬1千多票「很危險」

更多熱門

相關新聞

請假缺席備詢！高市工務局長吐心聲

請假缺席備詢！高市工務局長吐心聲

高雄市長韓國瑜確定遭罷免後，各局處首長將與韓國瑜共進退，對此，高雄市工務局長吳明昌8日於個人臉書PO出「給工務局同仁的一封信」，雖這則貼文已遭移除，但9日早他又於臉書說道，「我現在去接受質詢，就像一個市民接受議員質詢，那不是把議員的格做低了嗎？」解釋自己昨天為何向議會請假。

「假博士滾下台」　杏仁哥號召上凱道：還韓國瑜公道

「假博士滾下台」　杏仁哥號召上凱道：還韓國瑜公道

韓國瑜悲吐「高雄同一天失去市長＆議長」

韓國瑜悲吐「高雄同一天失去市長＆議長」

韓國瑜未來發展？王金平：相信他能睿智做決定

韓國瑜未來發展？王金平：相信他能睿智做決定

高雄代理市長是他？韓國瑜將提罷免訴訟？

高雄代理市長是他？韓國瑜將提罷免訴訟？

關鍵字：

黃捷韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

周揚青喝爛醉回家　對媽吐真心話

公園同時捕獲「2對大咖夫妻檔」

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

關鍵30天還有2條路可走　韓國瑜若勝訴將恢復市長職務

巫苡萱長髮撩起「巨胸正面」被看光！

罷免票減掉陳其邁市長得票　名嘴大驚：19萬票哪來的？

黃安掰了台灣爽喊：回北京啦！緊戴「MIT口罩」豪華房隔離

陳彥婷懷孕吳怡霈霸氣呵護　製作人「已讀」：我工作沒了！

更多

最夯影音

更多
兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚
《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面