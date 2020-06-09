影／靈堂弔唁許崑源...卻被罵到「爆哭+雙眼腫」掩面離場！黃捷沉澱1天回應了

記者林昱萱／高雄報導

時代力量議員黃捷到高雄市議長許崑源靈前上香致意，離開時卻掩面痛哭，外傳是被高雄市法制局長吳秋麗嗆聲「你可以不用來」，因此備感委屈。對此，事隔一天後，黃捷也在臉書發文表示，「謝謝大家昨天溫暖的關心，我沒事，還是要儘快打起精神戮力於公，協助城市回歸正常運作。」

▲黃捷現身許崑源靈堂哭了。（圖／記者張榮恩攝）

黃捷對於昨天一事並未多談，在臉書上發表的是和議會相關的消息，而她提到，「昨天得知議會即將黨團協商，國民黨團竟預計將6/11-6/28的議程先休會，就直接進二三讀接著到7/10定期大會閉幕。這樣調整，等於把剩下的民政部門、社政部門質詢及原本到7/22長達一個月的市長總質詢全部都砍掉，形同於把議員反映地方問題的權利通通收回。」

黃捷表示，「我要呼籲議會，6/12前中選會就會公告韓市長解職，讓代理市長與新局處長到任並準備後，就應該讓議會復會，並把剩下的部門與總質詢進行完畢，這才是議會與議員應盡的義務與責任。議員的質詢也是能讓新市府團隊快速進入狀況的一環，議會不應該自我閹割質詢權。」



黃捷也提到，「史上第一次地方首長被罷免，議會如何因應，全台灣都在看，也會做為未來台灣地方自治史上的里程碑。」而她也提到，「做為議會多數黨的中國國民黨如此草率變更議程，只因為韓市長解職就趁機偷懶，提早結束大會，實在無法接受！請中國國民黨的議員明白，質詢是議員的工作，也是市民託付給議員的責任，莫再失職！」

【更多新聞】

快訊／市府前拍畢業照...韓國瑜表情僵：我笑不出來！ 韓粉狂吼「您委屈了」

市政會議前先拜會黃昭順...媒體追問「補選+訴訟」！韓國瑜低調回應了

快訊／最後一次市政會議...韓國瑜「沒簽名」就進場！低調不發一語