韓國瑜的下一步「有著落了」　張麗善：想邀請他回雲林當顧問

記者蔡佩旻／雲林報導

中央選舉委員會12日下午3點公告高雄市長韓國瑜罷免案通過，解除韓國瑜市長職務。雲林縣長張麗善表示，想請他意到雲林縣府擔任顧問，隨時都歡迎他回雲林。

▲雲林縣長張麗善指出，以韓在高雄市執政亮麗的成績，如果韓國瑜願意，非常樂意聘請他擔任雲林縣政顧問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善12日上午到雲林縣議開會定期會時，接受媒體採訪，針對媒體詢問「隨時歡迎韓國瑜回雲林」，是否有想過要延攬韓加入縣府團隊，張麗善表示，以他在高雄市執政，這麼亮麗的成績，我想他對雲林縣也有相對的期待，我想，如果他願意的話，我非常非常樂意的來聘請他擔任我們的縣政顧問。

縣長張麗善提到，還未拜訪過韓國瑜，但罷韓前曾電話聯繫，想待韓沈靜過後將找個時間坐下好好聊一聊，而韓國瑜日前已強調暫時沒有任何規劃，我完全尊重韓國瑜市長的決定，因為他想要休息，我想這時候也讓他好好休息，休息是為了走更長遠的路，養精蓄銳以後，隨時有機會蓄勢再發。

雲林縣政府新聞處長廖淑玲解釋，只要對雲林縣縣政推動有幫助，雲林縣政府會極力邀請有能力的人當縣政顧問，目前雲林縣政顧問包括李鴻源和張善政等100多人，縣政顧問均為無給職。

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