現身悼念許崑源…王金平談韓國瑜下一步：相信他能睿智做決定

記者洪正達、徐愷昕／高雄報導

高雄市議會議長許崑源6日晚間自17樓住處墜樓身亡，震驚政壇！9日上午國民黨前立法院長王金平前許崑源追思靈堂往弔唁時，沉重表示希望許妻能堅強起來照顧好自己，另面對媒體提問罷免結束有沒有要給韓國瑜甚麼建議，他則表示不會干涉，是受否提訴訟也不會做任何表態，「相信韓國瑜自己有睿智能做決定」。

▲王金平9日上午前往許崑源靈堂哀悼。（圖／記者楊詩益攝）

王金平9日上午10點多來到追思靈堂哀悼，談起許崑源，王金平表示2人認識多年、已是舊識，現在一方面節哀，另方面希望許妻能照顧好自己，同時他也大讚許崑源從政多年來在高雄建立的深厚人脈，多虧有他，每次選舉都能有人出來統籌安排，「議長是一位講情重義、非常愛護家庭的一個人，各方面展現都是真正的英雄本色，所以大家都對他敬佩，各方面大家盡力配合他」。

▲王金平9日上午前往許崑源靈堂哀悼。（圖／記者楊詩益攝）

有關韓國瑜後續走向，王金平表示黨內之後會做出考量，他相信韓國瑜有睿智能做決定，會用自己的智慧來處理。而高雄市長補選的人才該找誰，王金平則認為要多面向考量，至於本地找還是外地找這部分並不設限，考量好遷戶籍的時間，這部分黨自然會有打算。

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