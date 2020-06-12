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罷韓祭品文兌現！「台灣迷因」高雄中學發雞排1000份　大排長龍

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記者吳奕靖、郭世賢／高雄報導

知名臉書粉專「台灣迷因taiwan meme」6日在高雄罷免投票開票時，發文稱若同意票達89萬票，就要在高雄中學前發雞排，該粉專決定要將「祭品文」兌現，12日在雄中體育館側門發放，另有韓氏宗親加碼送出100份，現場另贈送1000張絕版韓國瑜草包貼紙。

▲ 台灣迷因12日高雄中學發雞排 韓氏宗親加碼100份...小編直呼：快來領雞排。（圖／記者吳奕靖攝）

▲ 台灣迷因12日高雄中學發雞排，韓氏宗親加碼100份...小編直呼：快來領雞排。（圖／記者吳奕靖攝）

「台灣迷因taiwan meme」6日在罷韓開票進行25分鐘後，在臉書發出「祭品文」內容寫到，「如果能89萬票把韓罷掉，我在高雄中學前面發890份雞排，這數字對高雄人來講非常屌，因為韓國瑜當年就是89萬票上，我能89萬讓你上，也能89萬讓你下，高雄人，衝啊！」

請繼續往下閱讀...

台灣迷因10日貼文宣布，將於12日下午5時30分，在高雄市立高雄中學體育館側門發放990份雞排，其中有100份為韓氏宗親提供，另外為慶賀當天中選會公告高雄市罷免結果，韓國瑜正式93萬票當選高雄市民，現場另贈送1000張絕版國瑜草包貼紙，該粉專小編直呼「高雄人好棒棒！快來領雞排！要是能重來，我們真的重來了！吃雞排！」

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▲ 台灣迷因12日高雄中學發雞排 韓氏宗親加碼100份...小編直呼：快來領雞排。（圖／翻攝自「台灣迷因 taiwan meme」臉書粉專）

▲ 台灣迷因12日高雄中學發雞排，韓氏宗親加碼100份。（圖／翻攝自「台灣迷因 taiwan meme」臉書粉專）

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