影／靈堂弔唁許崑源　趙天麟驚曝國民黨高雄市長補選人「是她」

記者洪正達、徐愷昕／高雄報導

高雄市議會議長許崑源6日晚間自17樓住處墜樓身亡，震驚政壇！9日上午民進黨高雄黨部主委趙天麟前往弔唁並表達震驚與不捨，面對媒體提問韓國瑜早上前去拜會黃昭順一事，他透露，「有聽說過黃昭順委員是熱門國民黨可能補選的人選」。

▲民進黨高雄黨部主委趙天麟，前往許崑源靈堂弔唁。（圖／記者楊詩益攝）

民進黨高雄黨部立委趙天麟9日現身許崑源靈堂上香致意，他表示自己曾與許崑源擔任過同事，對於前輩離世感到非常震驚與不捨，至於憾事發生的原因他則不願多加猜測，只希望亡者安息，許妻及遺屬能得到安慰。

▲民進黨高雄黨部主委趙天麟，前往許崑源靈堂弔唁。（圖／記者楊詩益攝）

面對媒體問到韓國瑜今早拜會黃昭順一事，趙天麟表示，「曾經有聽說過黃昭順委員是熱門國民黨可能補選的人選，但這件事情還是要問他們當事人」，讓人不禁猜想2人談話內容是否與高雄市長補選有關。

另提及民進黨高雄市長補選名單，趙天麟說，「雖現在不確定韓國瑜是否會採取訴訟，但目前主客觀來看，陳其邁是最好人選，但到時候若真的要補選，黨自然會照程序走選出適合人選」，同時他也向韓國瑜喊話，「這次罷免數字已展現清楚民意，希望國民黨跟韓市長能讓高雄市政無縫接軌，讓代理及補選盡快發生，這是我們的期待」。

面對外界質疑此許崑源離世是因國民兩黨鬥爭玩太大，甚至玩出人命，趙天麟駁斥表示，「罷免案是憲法和法律賦予的，不是誰玩弄誰的問題，我覺得要尊重民主」，認為2件事不應放在一起討論。

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