追謚許崑源「永遠議長」民進黨團鬧內鬨　高市議會抨擊：人無信而不立

▲韓賜村。（圖／記者張榮恩攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市議會9日上午透過黨團協商，無異議通過將許聘為「永遠的榮譽議長」，但民進黨團似乎鬧出意見不合，有網友發現這個「追謚」僅有3名黨團代表人簽名，沒有經過大會表決。對此，民進黨團跟高雄市議會於晚間做出回應。

民進黨團總召韓賜村表示，今日上午在議長室就議事日程變更案進行黨團協商，經討論協商決議原訂議程不變，即部門質詢與總質詢均照常進行，這也是本黨團一貫堅持捍衛議會監督權的立場。

韓賜村指出，會中無黨聯盟總召朱信強議員臨時提議追聘故議長許崑源為高雄市議會榮譽議長，因此項提議並非原定黨團協商之事項，民進黨團未曾就此事討論取得共識，復此案尚須經大會公決才能生效，故當場並未表達反對的意思，以上合先敘明。

▲高雄市議會民進黨團出現自家議員不相挺的聲音。（圖／記者洪正達攝）



高雄市議會還原事發過程，抨擊民進黨團「人無信而不立」，未來將考慮關閉黨團協商大門。9日上午11時召開之黨團協商會議，僅針對朱信強議員建議追謚許議長為榮譽議長乙案進行討論，會議自始至終，未觸及「變更議程」之討論，韓賜村議員何來「決議原訂議程不變」模擬不清之說法。

議會澄清，多位議員反映，市長未補選之前，未來代理市長並無民意基礎，加上市府各局處首長尚未補實，對於市政政策之質詢無法獲得正確回應，因而建議研議部分議程停會之可能性，但副議長陸淑美認為應在各黨團內部達成共識後，再予討論，也在韓賜村總召至許議長靈堂致祭後，請其協助溝通黨內意見，故並未在黨團協商進行討論。

還原黨團協商會議內容，議會表示，在朱信強說明提案內容後，曾俊傑表示支持，韓賜村說原則同意，此案結論為「無異議通過」，並將依黨團運作辦法向大會報告；韓賜村更在會中強調「屆時無須動用表決」。

議會指出，包括無黨團結聯盟、民進黨團及國民黨團對朱信強議員提案，完全達成無異議通過的共識，更有將在向大會報告後以鼓掌通過的默契，韓賜村並依黨團運作辦法簽署會議結論。

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