苦苓大酸韓國瑜「可以出書」：怎樣用2年就完全毀掉自己

▲高雄市長韓國瑜罷免案6日通過。圖為韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）



記者吳美依／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案6日舉行投票，累計93萬9090張同意票，不僅跨越罷免門檻57萬票，也超越他2018年當選市長時所獲得的89萬2545票。知名作家苦苓當天就在臉書上表示，韓國瑜可以出書，標題就是「我怎樣用兩年就完全毀掉自己」。

韓國瑜罷免案6日開票，同意票數多達93萬9090票，達到罷免門檻，也超越他當選高雄市長的89萬多票。對此，苦苓6日在臉書上寫道，「韓國瑜可以去寫一本書：『我怎樣用兩年就完全毀掉自己』」。

▲韓國瑜罷免案通過，知名作家苦苓在臉書上對此發表看法。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

貼文一出，許多網友紛紛留言，「我高雄人，我驕傲！」、「 轟轟烈烈上台，轟轟烈烈下台，人生至此也夠了。」、「南柯一夢」、「苦苓老師要幫他寫推薦序嗎？」、「（心無罣礙）之真正輸贏選後開始？」、「這是他原本的樣子，之前是過度包裝」，也有人表示，書名應該是「我如何成為史上第一個被罷免成功的人」。

許多網友對於罷韓結果表示支持，留言批評韓不懂得反省，「其實從他的發言，他真的不知道為什麼被『罷』」、「以後的國高中課本裡面講台灣選舉，他一定會納入教材的！」，但也有人提到，苦苓身為作家「可以幫他寫……而他是政治家不要再人身攻擊了！」

韓國瑜可以去寫一本書：「我怎樣用兩年就完全毀掉自己」。 由苦苓發佈於 2020年6月6日 星期六

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