各大日媒報導「罷韓成功」　《共同社》：國民黨可能被中國放棄

▲高雄市長韓國瑜罷免案通過，各大日媒紛紛對此報導。圖為韓國瑜6日率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案通過，日本媒體也紛紛對此報導。《產經新聞》報導，韓國瑜被視為台灣「最親中」的主要政治人物，如今遭到罷免，可能影響中國與台灣的關係。《共同社》指出，韓國瑜與他所屬的國民黨陷入逆境，可能被中國放棄。

《產經新聞》報導，韓國瑜被視為台灣「最親中」的主要政治人物，因此罷免事件可能影響中國與台灣關係。文中提到，在香港反送中與美中關係惡化的情況之下，台灣民眾對於中國的情緒惡化，他卻無法擺脫親中派形象，不僅反彈更大，以民進黨支持者為主的罷韓推動力量更顯積極。

《共同社》報導，台灣總統蔡英文是民進黨籍，因為成功應對新冠肺炎疫情，民調支持度高升至60％-70％。但是，韓國瑜所屬的國民黨則陷入逆境之中，黨主席正在試圖調整對中政策，如今又面臨罷韓結果，不僅可能導致黨內紛亂更加嚴重，也可能被中國放棄。

▲日媒指出，韓國瑜對於中國抱持溫和立場，如今遭到罷免，對於國民黨形成巨大打擊。（圖／記者李毓康攝）



《日本經濟新聞》報導，香港問題是韓國瑜的絆腳石，也反映出親中派目前面臨的「逆風」政治局勢。香港議題提高台灣民眾對於中國的謹慎意識，導致韓國瑜在總統大選挫敗，「港版國安法」也使得台灣選民對中出現更強烈的反感，進一步刺激罷免活動，成功提高贊成票數。

《讀賣新聞》報導，韓國瑜2018年當選高雄市長，非常受到民眾歡迎，替國民黨成功壯大聲勢，卻在上任不久以後投入總統大選，最後落敗。他如今成為台灣首位遭到罷免的縣市首長，對於與中國保持和諧路線的國民黨而言是巨大打擊。

根據《朝日新聞》，韓國瑜2018年引發「韓流」，一度挑戰總統大選，成為國民黨快速崛起與發展的關鍵人物，如今遭到罷免，他說，自己遭到民進黨政府利用媒體與網路抹黑形象。報導中也寫道，提出親中路線的韓國瑜遭到罷免，對於國民黨與中國都會造成巨大打擊。

《日本放送協會》（NHK）報導，國民黨總統大選落敗，正在試圖重振，訴求擺脫親中形象的江啟臣今年3月就任黨主席，但是相對於防疫有成的蔡政府，支持度依然低迷，如今對中抱持溫和立場的韓國瑜又遭罷免，形成進一步打擊。

►日媒分析罷免韓國瑜成功：國民黨加速「弱體化」 影響兩岸關係

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

►二手票券豐富你的生活



舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。