白宮戒備升級！數百人「林肯紀念堂前」和平示威　華府宵禁後人群不散

記者吳美依/綜合外電報導

美國「佛洛伊德(George Floyd)之死」示威持續延燒,特勤局2日上午在白宮周邊加強戒備,封鎖道路,設置防暴圍籬。華盛頓特區當日晚間7時起實施宵禁,數百人趁著禁令生效之前,來到林肯紀念堂(Lincoln Memorial)前和平示威,雖然宵禁時間過後,仍有大批民眾上街集結,但情勢大致和平。

根據《福斯新聞》,美國特勤局2日上午加強白宮周邊戒備,設置防暴圍籬,封鎖道路,並且正在擴大範圍。白宮附近的拉法葉公園(Lafayette Square)前幾天成為抗議熱點,如今周邊也出現高達8英尺的鐵絲網,使得民眾無法接近。

五角大廈為了「謹慎計畫措施」,派遣1600名現役軍人前往華盛頓特區待命,國防部長艾斯培(Mark Esper)也呼籲軍隊執行任務時撇除政治,以免加劇示威隊力。發言人霍夫曼(Johnathan Hoffman)表示,上述人員「處於高度戒備狀態,但仍遵循憲法第十條,不會參與支持民政當局的防衛支援。」

華盛頓特區的抗議延燒至第5天,2日晚間情勢比前幾天緩和許多,示威者大多戴口罩交談或高喊口號,但沒有保持社交距離。數百人傍晚沿著第16街遊行,來到林肯紀念堂前和平示威,呼籲伸張正義,終結警察暴力,有人演講或祈禱,也有人高舉標語。其中一名示威者說,「我們團結在一起會更加強大」。這場集會在宵禁過後就解散了。

華盛頓特區2日晚間7時至隔日凌晨6時實施宵禁,地鐵、公車等服務因此提前一至兩小時結束營運,餐廳與非必要商業活動也都必須歇業;但由於初選時間截至晚間8時,因此市府方面特地說明,出門投票的民眾不會被視為違規。

綜合NBC Washington、CNN報導,儘管與白天相比,人潮已經減少一些,但宵禁時間過後,華盛頓街頭、拉法葉公園與白宮附近仍有大規模和平示威持續進行。示威者不再使用噴漆,改用兒童彩色粉筆,在聖約翰公會教堂(St. John's Church)前的柏油路寫下「黑人的生命一樣重要」(Black Lives Matter)。時不時仍有人對著站崗警察扔擲物品,意圖破壞圍籬,或者爬上路燈拆掉路牌,但往往遭到其他抗議人士阻止與噓聲,「這不是我們要的!」

有些示威者認為,長輩們因為擔心疫情而對街頭示威卻步,但距離華盛頓特區不遠的馬里蘭州銀泉(Silver Spring)地區,退休社區「休閒世界」(Leisure World)也有許多長輩沿著喬治亞大道(Georgia Avenue)列隊,揮舞標語,抗議佛洛伊德之死。

美國司法部長巴爾(William Barr)預告,聯邦執法部門2日晚間將加強警力,「政府最基本的功能,就是保障人民生活與行使權利的安全,而我們將在首都履行這項責任。」據悉,華盛頓特區1日逮捕300多人,是示威爆發以來,該行政區的最高紀錄。

總統川普2日提及華府前一晚的情勢,讚許各方努力以及「壓倒性的力量與主宰」,逮捕許多人,「明尼亞波里斯也很棒。(謝謝你川普總統)!」他當天晚間又再次推文,「華盛頓特區昨晚是地球上最安全的地方!」

華盛頓特區市長鮑澤(Muriel Bowser)否決了川普想要動用軍隊的提議,她說,如果總統試圖主導當地局勢,市府已經準備好在法庭上見,而政府對此讓步。她也批評,川普1日批准警察使用催淚瓦斯驅逐示威者是「可恥的」,「我沒有看到任何促成武力布署的挑釁行為」。

