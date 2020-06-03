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白宮戒備升級！數百人「林肯紀念堂前」和平示威　華府宵禁後人群不散

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▲美國,華盛頓特區,示威,佛洛伊德,George Floyd。（圖／路透）

▲美國華盛頓特區宵禁時間過後，加強戒備的白宮周邊依然聚集大批示威人潮。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」示威持續延燒，特勤局2日上午在白宮周邊加強戒備，封鎖道路，設置防暴圍籬。華盛頓特區當日晚間7時起實施宵禁，數百人趁著禁令生效之前，來到林肯紀念堂（Lincoln Memorial）前和平示威，雖然宵禁時間過後，仍有大批民眾上街集結，但情勢大致和平。

▲美國,華盛頓特區,示威,佛洛伊德,George Floyd。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國特勤局2日上午在白宮周邊加強戒備。（圖／路透）

根據《福斯新聞》，美國特勤局2日上午加強白宮周邊戒備，設置防暴圍籬，封鎖道路，並且正在擴大範圍。白宮附近的拉法葉公園（Lafayette Square）前幾天成為抗議熱點，如今周邊也出現高達8英尺的鐵絲網，使得民眾無法接近。

五角大廈為了「謹慎計畫措施」，派遣1600名現役軍人前往華盛頓特區待命，國防部長艾斯培（Mark Esper）也呼籲軍隊執行任務時撇除政治，以免加劇示威隊力。發言人霍夫曼（Johnathan Hoffman）表示，上述人員「處於高度戒備狀態，但仍遵循憲法第十條，不會參與支持民政當局的防衛支援。」

華盛頓特區的抗議延燒至第5天，2日晚間情勢比前幾天緩和許多，示威者大多戴口罩交談或高喊口號，但沒有保持社交距離。數百人傍晚沿著第16街遊行，來到林肯紀念堂前和平示威，呼籲伸張正義，終結警察暴力，有人演講或祈禱，也有人高舉標語。其中一名示威者說，「我們團結在一起會更加強大」。這場集會在宵禁過後就解散了。

▲美國,華盛頓特區,示威,佛洛伊德,George Floyd。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國,華盛頓特區,示威,佛洛伊德,George Floyd。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國華盛頓特區的「佛洛伊德之死」示威進入第五天，民眾戴著口罩上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）

華盛頓特區2日晚間7時至隔日凌晨6時實施宵禁，地鐵、公車等服務因此提前一至兩小時結束營運，餐廳與非必要商業活動也都必須歇業；但由於初選時間截至晚間8時，因此市府方面特地說明，出門投票的民眾不會被視為違規。

▲美國,華盛頓特區,示威,佛洛伊德,George Floyd。（圖／達志影像／美聯社）

▲示威民眾用粉筆在柏油路寫下「黑人的性命一樣重要」。（圖／達志影像／美聯社）

綜合NBC Washington、CNN報導，儘管與白天相比，人潮已經減少一些，但宵禁時間過後，華盛頓街頭、拉法葉公園與白宮附近仍有大規模和平示威持續進行。示威者不再使用噴漆，改用兒童彩色粉筆，在聖約翰公會教堂（St. John's Church）前的柏油路寫下「黑人的生命一樣重要」（Black Lives Matter）。時不時仍有人對著站崗警察扔擲物品，意圖破壞圍籬，或者爬上路燈拆掉路牌，但往往遭到其他抗議人士阻止與噓聲，「這不是我們要的！」

有些示威者認為，長輩們因為擔心疫情而對街頭示威卻步，但距離華盛頓特區不遠的馬里蘭州銀泉（Silver Spring）地區，退休社區「休閒世界」（Leisure World）也有許多長輩沿著喬治亞大道（Georgia Avenue）列隊，揮舞標語，抗議佛洛伊德之死。

美國司法部長巴爾（William Barr）預告，聯邦執法部門2日晚間將加強警力，「政府最基本的功能，就是保障人民生活與行使權利的安全，而我們將在首都履行這項責任。」據悉，華盛頓特區1日逮捕300多人，是示威爆發以來，該行政區的最高紀錄。

總統川普2日提及華府前一晚的情勢，讚許各方努力以及「壓倒性的力量與主宰」，逮捕許多人，「明尼亞波里斯也很棒。（謝謝你川普總統）！」他當天晚間又再次推文，「華盛頓特區昨晚是地球上最安全的地方！」

華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）否決了川普想要動用軍隊的提議，她說，如果總統試圖主導當地局勢，市府已經準備好在法庭上見，而政府對此讓步。她也批評，川普1日批准警察使用催淚瓦斯驅逐示威者是「可恥的」，「我沒有看到任何促成武力布署的挑釁行為」。

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