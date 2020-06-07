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「議會大炮」許崑源曾飆罵陳菊90秒　無黨籍起家投身藍營助馬韓

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▲▼市議員林志鴻與議長許崑源對嗆 。（圖／記者洪正達攝）

▲許崑源在議會的作風相當硬派。（圖／記者洪正達攝）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市議會議長許崑源墜樓身亡震驚政壇，讓許多親友、支持者相當難過。據了解，許崑源過去以大炮風格、犀利問政聞名，不僅曾在2014年高雄氣爆案對時任高雄市長的陳菊飆罵90秒，2018年挨批鴨霸，也回嗆「有夠無聊」，反批民進黨只會出奧步；但作風強勢的他對自己的身體狀況很悲觀，近期都在家中休養，沒想到卻發生這樣的憾事。

許崑源行事風格相當強悍，在長期由綠營執政的高雄深耕多年，2014年間發生高雄氣爆案，當時國民黨市議員劉德林質疑時任市長的陳菊，當晚是否接受按摩，對方以「偵查不公開」當擋箭牌。沒想到這個回答直接讓許崑源氣炸，飆罵陳菊長達90秒，嗆說「妳有夠鴨霸」，「議員問妳有無按摩，（答案）有跟無就好，妳是怎樣？妳要找漏氣（指故意丟議員面子）嗎？妳囂張這款型的，妳囂張什麼？市長是這樣做的喔？」

而在2018年間，許崑源與陸淑美角逐議長職位，卻挨批開過賭場、販售鴨霸酒，跟韓國瑜的政見相當吻合，兩人就像是「天作之合」。高雄市議員蕭永達當時曾表示，許當議長時對外公關贈以黑鑽威士忌，大家稱之為議長牌威士忌，送久了就成為了鴨霸牌威士忌。

對於這件事，許崑源僅回應「有夠無聊」，接著反批民進黨只會出這種奧步，同時否認開賭場、賣酒等等的指控，甚至「建議」民進黨應該要走正途。然而，這位曾對陳菊拍桌大罵、不畏懼勢力的議長，卻對自己的身體健康狀況相當悲觀。

▲▼高市議長選舉，國民黨許崑源當選議長。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲許崑源當選議長，韓國瑜曾到場祝賀。（圖／ETtoday資料照）

據了解，出生於高雄苓雅區的許崑源3歲喪父、13歲喪母，兄長許昆龍曾參與美麗島事件，是當年黨外運動的先驅，後來他也在1994年以無黨籍身分參選高雄市議員，正式開啟政治之路。當選議員的他成立奧援慈善愛心慈善會，隨後成為高雄市無黨籍議員問政聯盟總召，1995年創設奧援清寒獎助學金，1997年開始舉辦全國奧援盃球賽。

許崑源2004年間曾想結盟國民黨競逐議長寶座，但時任台北市長的馬英九不同意，許不滿並成立跨黨派的「大高雄問政聯盟」，反而成為議會的關鍵勢力；2008年的總統選舉期間，他選擇投靠國民黨，擔任馬蕭競選總部全國無黨聯盟總會長，最後在馬勝選後加入國民黨。

許崑源曾提到，覺得自己的風格比較貼近國民黨，才會決定加入，但不論是藍是綠，大家都可以當好朋友。許崑源在2010年、2018年分別當選高雄市議會議長，並在韓國瑜投入高雄市長選戰時給予大力支持，就算在2019年7月間因眼壓過高導致視線模糊，住院檢查後確診為眼睛小中風，仍抱病協助韓執政，由妻子代勞跑行程，多次婉拒藍營議員探訪，如今發生墜樓憾事，讓親友們十分難過。

▼許崑源自從眼睛小中風之後，就鮮少出席公開場合。（圖／記者顏如玉攝）

▲高雄市議會許崑源議長為中華女壘加油。（圖／記者顏如玉攝）

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