孫大千：韓國瑜被「政治暴力」罷免　從此政壇遍地烽火

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免，前國民黨立委孫大千痛批，韓國瑜被「政治暴力」罷免，從此台灣政壇必然會遍地烽火，罷免四起，推動罷免案也不需要有任何正當理由。

孫大千7日在臉書表示，政治原本就應該是「力與理的結合」，缺乏正當性的仗勢欺人最終一定會招致嚴重的後果，民進黨為了急於奪回高雄的權力和地盤，吃相難看的主導罷韓案，親手打開台灣政治惡鬥的「潘朵拉的盒子」。

孫大千諷刺，從今天開始，推動罷免案不需要有任何的正當理由，只要羅織罪名，巧立名目，就可以為所欲為；推動罷免案相關的連署工作，都可以比照罷韓案來偷跑。選務機關最好不要因為藍綠有別，而標準不同。

孫大千更說，從今天開始，台灣現行罷免制度中的「低門檻」必然會被妥善運用，每位民選的首長和民意代表只好自求多福；推動罷免案時，可提供各式各樣奇怪理由的「返鄉投票專車」，特別是政治力量可堂而皇之在每個大專院校校園內，提供陪爸爸、陪媽媽、陪阿公、陪阿嬤的返鄉專車。

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