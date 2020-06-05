壓迫黑人象徵！美維州拆除「內戰南方邦聯將軍」雕像…回應示威

▲美國「佛洛伊德之死」示威遍地開花，維吉尼亞州民眾來到內戰時期南方邦聯李將軍（General Robert E. Lee）的雕像前抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國「佛洛伊德之死」示威延燒，位於維吉尼亞州、內戰時期南方邦聯李將軍（General Robert E. Lee）的雕像再遭破壞。州長諾沙姆（Ralph Northam）於4日宣布，將盡快拆除雕像。外界指出，李將軍雕像象徵種族主義、壓迫與仇恨，此舉是朝向解決體制性歧視問題邁出一步。首府里奇蒙（Richmond）市長斯通尼（Levar Stoney）也表示支持。

綜合CBS、《路透社》報導，「佛洛伊德（George Floyd）之死」示威遍地開花，位於維州里奇蒙紀念碑大道（Monument Avenue）的李將軍雕像近年不斷遭受破壞，本周又被噴漆寫下「停止白人至上」以及「結束警察暴行」等標語。也有示威者圍繞在汙損雕像旁邊，高舉拳頭、單膝跪地，象徵性地譴責種族主義。

▲維吉尼亞州州長諾沙姆（Ralph Northam）宣布拆除李將軍（General Robert E. Lee）的雕像。（圖／達志影像／美聯社）

民主黨籍的諾沙姆4日在記者會上表示，州府總務部將會「盡快」把雕像從基座上拆除，儘管此舉將會引發李將軍仰慕者的不滿，「但它以前是錯誤的，現在也是錯誤的，所以我們要把它拆掉」。他宣布此消息以後，獲得熱烈掌聲回應。

南北戰爭時期，李將軍以南方邦聯「總司令」的身分，帶領主張蓄奴的南軍打仗，是當時最出色的將軍，也是美國歷史上一代名將。根據《美聯社》，他的雕像是維州政府所有，在諾沙姆政府團隊「與社區共同合作決定它的未來」之前，將被移至倉庫保存。維州總務部發言人證實計畫正在進行中，但並未透露詳細內容。

▲李將軍於南北戰爭時期帶領主張「蓄奴」的南方邦聯打仗，因此被視為種族主義、壓迫與仇恨的象徵。（圖／達志影像／美聯社）

里奇蒙市長斯通尼（Levar Stoney）對此表示贊成與歡迎，「我們國家有2種疫情大流行，新冠肺炎與種族主義。其中一個發展6個月，另一個已經有著400年的歷史。兩者都是致命的，尤其對於黑人與棕色人種。」他認為，州長的命令標誌著「我們州與城市新的一天」。

維州立法委員會非裔核心小組聲明，南方邦聯的紀念碑與雕像是種族主義、壓迫與仇恨的象徵，在持續奮鬥解決體制性種族主義、制度性差別待遇以及「隔離卻平等」遺緒的過程之中，此舉可說是「朝向正確方向邁進一步」，「我們必須持續關注消除各機構內仍存在的體制性種族歧視，才能創造更好的未來」。

維州眾議員瓊斯（Jay Jones）也說，他聽到這個消息時情緒激昂，「對於黑人和其他許多人而言，那是一個象徵，象徵著充滿仇恨與壓迫的時代。」

▲李將軍後代羅伯．Ｗ．李（Robert W. Lee，中間）於4日來到雕像前方與「佛洛伊德之死」示威者對話。（圖／達志影像／美聯社）

但是，此舉也被預期遭遇反對聲浪。南方邦聯士兵遺孤組織（Sons of Confederate Veterans）定期在紀念碑大道舉行紀念活動，致力推動保存這些紀念碑與雕像，宣稱捍衛美國歷史，「對抗攻擊我們遺產的狹隘思想……這是一個代價高昂的努力」。

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