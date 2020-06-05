　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓媒：北韓2醫院「數十人出現新冠症狀不治」　死亡數激增…嚇跑其他病患

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北韓診所針對武漢肺炎進行宣導。（圖／朝中社）

▲北韓一間診所針對新冠肺炎疫情進行宣導。（圖／朝中社）

記者吳美依／編譯

北韓新冠肺炎（COVID-19）疫情狀況至今不明，但據脫北者經營的媒體《每日北韓》（Daily NK）報導，平安南道（South Pyongan）平城市（Pyongsong）的2間醫院最近高達數十人出現疑似症狀，住進加護病房卻仍不幸死亡。院內其他病患察覺死亡人數激增，也擔心繼續住院會染疫死亡，多人因此逃走。

當地消息人士4日向《每日北韓》透露，平城市市立醫院的「肝炎治療中心」以及市立「肺結核治療中心」最近高達數十名病患死亡，這些患者一開始是因為其他健康因素住院，但在出現疑似染疫的現象與症狀以後，住進加護病房接受治療，最後卻仍不幸死亡。

消息人數指出，儘管院方將這些病患的死因歸咎於肺結核與肝炎，但又要求院內工作人員對此保密。他也提到，上述2間醫療機構專門治療傳染病患者，因此唯有在醫師許可的情況之下才可出院，但突然激增的死亡病例掀起恐慌，其他病患擔心繼續待下去也會染疫死亡，因此逃出醫院。

據悉，地方政府與醫院管理階層對於逃出的病患非常擔心，也因此提高警覺。報導中也指出，平安南道公衛部門5月下旬針對行政區內所有出現症狀的人進行調查，發現大約1500人出現高燒、咳嗽、呼吸困難與其他症狀，其中大多數人在家中自我隔離，只有少數症狀嚴重者住進醫院。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

►二手票券豐富你的生活

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。

ET快訊
學生族福音！交通部拍板：「19歲以下」暑假免費玩22家遊樂園
又有免運了！foodpanda「6月天天免外送費」　輸6字優
罷韓投票要帶傘！西南風影響　高雄「6/6整天都可能下雨」
快訊／撞警畫面曝！台中男闖紅燈竟拒檢猛撞　警「噴飛1M」腿骨
快訊／生田斗真爆閃婚！秘戀女星5年修成正果
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

律師寫信痛批和平示威者是「恐怖份子」　川普分享大推！

壓迫黑人象徵！美維州拆除「內戰南方邦聯將軍」雕像…回應示威

回應北京鬆綁！美擬「修改對中航運禁令」持續允許部分航班入境

「在美國，你不能燒教堂！」川普推文掀網友「照樣造句」洗版嗆爆

FBI：無情報指出「反法西斯團體ANTIFA」與暴動有關…打臉川普！

直升機「低空盤旋」威嚇華府示威者！官員爆政府下令「展示武力」

白宮戒備升級！1600現役軍人進駐首都圈　華府宵禁後人群不散

美參議員：若英國使用華為5G　可能「放棄在英布署F-35戰機」

美示威驚爆疫情！明州國民警衛軍「1人染疫9人有症狀」…全體採檢

「佛洛伊德之死」發酵　明州政府提起「民權訴訟」：改革警察文化

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

挪威北部土地震後鬆動　短短60秒整塊連同房屋沉入海中

中國影響力日增！　澳洲宣布：將嚴審國防等敏感產業外國投資案

韓媒：北韓2醫院「數十人出現新冠症狀不治」　死亡數激增…嚇跑其他病患

演技上線！記者風雨直播「倒退8步」站不穩　對比淡定路人..網笑瘋

台美辦「太平洋防疫線上對話」　美國務院推特秀出台灣國旗！

南韓檢察官伸狼爪！　半夜性騷路上女子「偷摸後尾隨1公里」被逮

地上打雷僅占一小部份　更強大活動能量「伽馬射線爆發」在高層大氣上

倫敦北部爆發槍擊案4人中槍 兩歲兒童命危

沒戴口罩被拘捕暴打致死　墨西哥民眾上街抗議6警受傷1著火

律師寫信痛批和平示威者是「恐怖份子」　川普分享大推！

控關貿董座博士論文抄襲...恐嚇「讓你全家人自殺」　德明科大教授下場慘

百想／奉俊昊「想快點忘了《寄生上流》」意外落馬！　《夫婦的世界》導演獲獎

吃了超排毒！西式養生「減糖通心粉」飽足感滿分...連小孩都愛

中職／解封後7日不重新劃位　兄弟拚3500人滿場

再添救護生力軍強化偏鄉救護能量　地方企業捐贈救護車

小8獻出第一次「高難度旋轉之吻」　拍完吐槽：現實根本不會！

送一間房子給你！　貓咪散步回家「叼整串鑰匙」驚呆奴才

「皇上」霍建華甜探班老婆林心如　女兒童言媽媽工作是賣房子

中職／陳俊秀連3場未先發　滑壘髖關節不適

承翰媽曝勇警兒同學「貼心舉動」！警政署長陳家欽溫情拍肩：要堅強

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

麥德琳失蹤懸案　德警鎖定嫌犯

鳳梨炸彈餵母象　3嫌犯鎖定了

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

10警出任務全失蹤　貨車一開驚見7屍體「肢解成塊」

韓裔女模：亞裔聲援黑人是死蠢！

世紀懸案大突破！德戀童犯涉謀殺

16歲妹天真坦承「跟遠房親戚大叔睡了」遭家人面前劈頭處決

「跪殺佛洛伊德」3警保釋金3000萬

英前情報局長：新冠病毒是人造的

長髮妹「自買止痛藥吞」　全身燒焦掉皮露紅肉

維基解密爆希拉蕊電郵　竟想讓中吞台

WHO疑採用造假「奎寧」數據

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

更多熱門

相關新聞

台美線上防疫對話」　國務院推特秀台灣國旗！

台美線上防疫對話」　國務院推特秀台灣國旗！

外交部4日上午透過視訊連線方式與美國進行「台美太平洋防疫援助線上對話」（Virtual Pacific Islands Dialogue on COVID-19 Assistance），並由外交部政務次長徐斯儉與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿兼APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）主談。會後，美國國務院所屬的「亞太媒體中心」（U.S. Asia Pacific Media Hub）也在推特上發表相關訊息，並同步PO出美國與台灣國旗，引人注目。

外資連續4個月落跑！　5月淨匯出1,021億

外資連續4個月落跑！　5月淨匯出1,021億

北京下調突發公衛事件響應至三級

北京下調突發公衛事件響應至三級

新加坡擬研發「可攜式病毒追蹤器」　若成功將發給全國人民

新加坡擬研發「可攜式病毒追蹤器」　若成功將發給全國人民

疫情趨緩！金門擎天廳9日起開放

疫情趨緩！金門擎天廳9日起開放

關鍵字：

日韓要聞北韓每日北韓Daily NK平安南道平城市新冠肺炎世界疫情

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

兒作文爆家裡很破爛　媽PO兇手照網笑翻

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面