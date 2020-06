直升機「低空盤旋」威嚇華府示威者！官員爆政府下令「展示武力」

▲美國華盛頓特區國民警衛軍出動直升機,在示威者頭頂低空盤旋。(圖/翻攝Twitter@anabananaaaah)

記者吳美依/綜合外電報導

美國「佛洛伊德之死」示威延燒,華盛頓特區國民警衛軍1日執行宵禁時,出動數架直升機,在示威者們頭頂低空盤旋,試圖威嚇、驅趕群眾,其中一架機身還有著代表人道醫療救援的紅十字標誌。消息一出引發譁然,華府國民警衛軍指揮官下令徹查。但2名國防部官員透露,是川普政府下令出動直升機向示威者「展示武力」。

華盛頓特區國民警衛軍1日晚間7時過後,開始執行宵禁。根據《紐約時報》以及社群媒體上流傳的影片,數架直升機低空盤旋,其中一架是黑鷹直升機,另一架機身有著代表人道主義與醫療救援的紅十字標誌,飛行過程中甚至折斷樹枝。示威者都被強烈氣流與震耳欲聾的聲音嚇傻,有些人匆忙走避,有些人待在原地拍攝。

The military is using black hawk helicopters to dispersd in DC right now flying lower than building height of 12 stories pic.twitter.com/RMa9LIh8t4