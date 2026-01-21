搭郵輪沒趕上通關！竟call駐日代表處「叫警察帶人下船」　結局哭了

▲示意圖，與本文無關。（圖／台灣港務公司提供）

記者周亭瑋／綜合報導

繼遊日旅客錯過班機，打電話請代表處「幫忙喬」。台北駐日經濟文化代表處那霸分處昨（20）日發文指出，有國人搭乘郵輪抵達宮古島，因錯過下船通關時間無法入境，竟要求代表處聯絡審查人員「回港口服務」，甚至想叫警察上船帶人辦手續，令代表處相當無奈。

入境審查人員撤離不回頭 警察也進不去

代表處指出，該名國人因未遵守郵輪規定的通關時間，導致入境審查官員早已撤離。旅客第一時間打電話向代表處求援，希望請審查人員回港口專案辦理，遭代表處明確回絕後，竟改而要求代表處「聯絡當地警察上船」，帶他們去出入國管理局辦手續。

代表處直言，郵輪內部屬於船旗國領土，非日本境內，當地警察也愛莫能助，國人若有緊急狀況應找船上人員接洽。

拿「不上陸通知書」等同放棄日本下船權

為釐清程序，代表處洽詢那霸支局後強調，未在規定時間辦理入境者，會被發行「不上陸通知書」，證明放棄該趟行程在日本各港口下船的資格。該通知書為正式文件，一旦發行後無法撤回，除非有緊急醫療狀況，否則旅客在之後停靠日本的其他港口都不能下船，只能全程待在船上。

代表處也提醒，搭乘郵輪與搭機相同，必須在第一個停靠港口辦妥通關，否則後果自負。

網友感嘆：不要把代表處當便利商店

此案例引發熱議，不少人批評旅客缺乏守時觀念，「謝謝提醒」、「真的以為代表處是萬能的嗎？」「這要求太扯了吧，以為是在台灣辦公室嗎？」「不上陸通知書真的不能撤回，大家要小心」、「準時真的很重要，不要丟台灣人的臉」、「自以為花錢是大爺的人真的很多」、「警察上船這點真的笑死，主權概念都沒有嗎？」「辛苦駐日代表處的同仁了」。

隨著春節假期將近，代表處再次呼籲，不論是搭機報到、入出境通關，或是訂房、預約餐廳及租車，國人都應嚴守約定時間；同時也強調，駐外單位不便協助錯過時間的國人向當地機關提出「通融要求」，旅客應對自己的行程負責，才能快快樂樂出門，平平安安回家。

